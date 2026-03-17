logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

BC comunica exposição de chaves Pix em sistema do MP de Goiás

Incidente envolve 93 registros e não expõe senhas
Wellton Máximo – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 17/03/2026 - 18:55
Brasília
Pix é o pagamento instantâneo brasileiro. O meio de pagamento criado pelo Banco Central (BC) em que os recursos são transferidos entre contas em poucos segundos, a qualquer hora ou dia. É prático, rápido e seguro.
© Marcello Casal JrAgência Brasil

O Banco Central (BC) informou nesta terça-feira (17) a ocorrência de um incidente de segurança com dados pessoais vinculados a chaves Pix. O caso está relacionado a acessos indevidos em sistema operado pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO).

De acordo com a autoridade monetária, foram expostos dados cadastrais ligados a 93 chaves Pix em 1º de março. As informações incluem nome do usuário, CPF com máscara (CPF com asteriscos), instituição financeira de relacionamento, número da agência e informações sobre conta bancária.

Posteriormente, o MPGO informou que as 93 chaves Pix estão vinculadas a 51 CPFs.

O BC e o MPGO ressaltaram que não houve vazamento de dados sensíveis, como senhas, saldos, extratos ou qualquer informação protegida por sigilo bancário. Segundo o órgão, os dados acessados não permitem movimentação financeira nem acesso às contas dos usuários.

Este é o segundo incidente envolvendo o sistema Pix em 2026. Em janeiro, dados de 5.290 chaves de clientes de um pequeno banco foram expostos.

O Ministério Público de Goiás divulgou, em seu site oficial, um canal para que cidadãos possam verificar se foram afetados. O Banco Central alertou que não haverá contato direto com usuários por telefone, mensagens, e-mail ou aplicativos.

Ainda segundo o BC, medidas já foram adotadas para apurar o caso de forma detalhada. Embora a legislação não exija a divulgação em situações de baixo impacto, o órgão afirmou que decidiu tornar o incidente público em nome da transparência.

Reutilização de senha

Segundo o MPGO, nenhum integrante do órgão constou da lista de CPFs consultados.

O incidente, informou o Ministério Público do estado, decorreu do comprometimento de credencial de acesso de integrante do órgão, em razão da reutilização da senha institucional em serviço externo à rede corporativa (site de instituição privada), circunstância que possibilitou sua exposição indevida e posterior utilização não autorizada.

Relacionadas
Brasília (DF), 16/01/2025 - Aplicativo bancário para pagamento financeiro em pix. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
BC registra primeiro incidente com chaves Pix em 2026
Edição:
Sabrina Craide
PIX banco central exposição de chaves Pix
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 19/11/2025 – Fachada do prédio do banco de Brasília (BRB). Em março de 2025, o conselho do Banco BRB aprovou a compra de 58% do capital do Banco Master, valor estimado em R$ 2 bilhões. O acordo previa que o BRB, uma sociedade de capital e controlada majoritariamente pelo Governo do Distrito Federal (GDF) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Justiça Justiça libera uso de imóveis públicos para garantir empréstimo ao BRB
ter, 17/03/2026 - 20:36
Posto de combustível
Geral Governo reúne mais de 100 Procons para fiscalizar combustíveis
ter, 17/03/2026 - 20:32
Belém (PA), 11/11/2025 - Globo terresta pendurado no teto de pavilhão da Blue Zone na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em Belém. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Meio Ambiente Relatório da COP30 consolida 56 decisões e mira implementação global
ter, 17/03/2026 - 19:48
Presidente da Colômbia, Gustavo Petro 04/02/2026 REUTERS/Kylie Cooper
Internacional Petro diz que bombas na fronteira com Equador deixaram 27 corpos
ter, 17/03/2026 - 19:43
Mãe Bernadete
Geral Acusados de matar Mãe Bernadete estão entre presos em operação na BA
ter, 17/03/2026 - 19:42
real madrid, manchester city, liga dos campeões
Esportes Liga dos Campeões: Vini Júnior marca dois e Real despacha City
ter, 17/03/2026 - 19:37
Ver mais seta para baixo