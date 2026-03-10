logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Bolsa sobe 1,4% em dia de redução nas tensões no Oriente Médio

Dólar tem leve queda e fecha em R$ 5,15; petróleo cai 11%
Wellton Máximo – Repórter da Agência Brasil*
Publicado em 10/03/2026 - 19:36
Brasília
Ibovespa, bolsa de valores
© Reuters/Paulo Whitaker/Direitos Reservados

Em mais um dia de recuperação no mercado financeiro, a bolsa voltou a subir, superando os 183 mil pontos. O dólar teve leve recuo, após iniciar o dia em alta.

O índice Ibovespa, da B3, encerrou esta terça-feira (10) aos 183.447 pontos, com alta de 1,4%. Essa foi a maior alta diária desde 24 de fevereiro, impulsionada principalmente por ações de bancos.

O dólar comercial fechou o dia vendido a R$ 5,157, com queda de 0,15%. A cotação chegou a subir para R$ 5,18 durante a manhã, caiu para R$ 5,13 por volta das 14h20. O ritmo de queda, no entanto, diminuiu no fim da tarde, em meio a receios de que o Irã instale minas no Estreito de Ormuz.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reagiu às ameaças do Irã e afirmou que o país daria uma “resposta militar sem precedentes” caso haja minas no Estreito de Ormuz. Trump, no entanto, disse que não ter recebido relatos da instalação de tais dispositivos.

A cotação internacional do petróleo teve um dia de forte queda nesta terça, em reação às declarações de Trump de que a guerra no Oriente Médio estava perto do fim. O barril do Tipo Brent, usado nas negociações internacionais, fechou o dia em US$ 87,80, com recuo de 11%.

Por causa da redução no preço do petróleo, as ações da Petrobras, que têm o maior peso no índice Ibovespa, caíram nesta terça. Os papéis ordinários (com direito a voto em assembleia de acionistas) recuaram 0,19%. As ações preferenciais (com preferência na distribuição de dividendos) caíram 0,53%.

*Com informações da Reuters

Relacionadas
People hold placards with images of Iran's new supreme leader Mojtaba Khamenei during a gathering to support him, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Tehran, Iran, March 9, 2026. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY
Resistência do Irã pressiona Estados Unidos a encerrarem guerra
Fumaça sobe após ataque de Israel a Beirute, no Líbano 04/03/2026 REUTERS/Claudia Greco
Ações de Israel no Líbano deslocam 667 mil pessoas em uma semana
Edifício sede da Petrobras
Petrobras diz que pode reduzir impacto da alta do petróleo no Brasil
Edição:
Juliana Andrade
Dólar Bolsa de Valores B3 Ibovespa Mercado Financeiro Conflito no Oriente Médio
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Saúde Anvisa libera medicamentos para diabetes, câncer de mama e angioedema
ter, 10/03/2026 - 21:30
Brasília - 22.05.2023 - Foto Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Foto: Antônio Cruz/ Agência Brasil/Arquivo
Política Senado aprova reestruturação de carreiras do serviço público federal
ter, 10/03/2026 - 21:06
roger machado, são paulo, futebol
Esportes Roger Machado é anunciado como novo técnico do São Paulo
ter, 10/03/2026 - 21:05
Brasília (DF), 07.08.2024 - Maria da Penha durante evento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) da 18ª edição da Jornada Lei Maria da Penha. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Direitos Humanos Ataques a Maria da Penha tentam enfraquecer conquistas, diz Instituto
ter, 10/03/2026 - 20:58
Brasília (DF), 25/10/2023 - O governador do Rio de Jnaeiro, Cláudio Castro fala com jornalistas na saída do ministério da Defesa, após reunião com ministro, José Mucio. Governador fala sobre crise na segurança do Rio de Janeiro Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Justiça Ministro suspende julgamento que pode cassar governador do Rio
ter, 10/03/2026 - 20:50
Rio de Janeiro (RJ), 10/03/2026 – Estudantes e trabalhadores do Colégio Pedro II protestam contra assédio sexual e silêncio institucional em frente à reitoria, em São Cristóvão, após caso de estupro coletivo envolvendo alunos. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Direitos Humanos Alunos do Pedro II pedem aulas para enfrentar a violência de gênero
ter, 10/03/2026 - 20:40
Ver mais seta para baixo