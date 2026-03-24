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Economia

Brasil discute com China inspeção de cargas de soja

Missão do Ministério da Agricultura foi ao país após reclamações
Roberto Samora - Reuters
Publicado em 24/03/2026 - 16:40
São Paulo
Rio de Janeiro - Fotos do porto do Rio de Janeiro
© Tânia Rêgo/Agência Brasil
Reuters

Uma missão do Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil começou nesta segunda-feira (23) a discutir com integrantes do governo da China regras sobre a inspeção fitossanitária da soja brasileira, de acordo com autoridades brasileiras.

A viagem de secretários do ministério do Brasil à China aconteceu após reclamações de exportadores brasileiros de que mudanças feitas no processo de inspeção a pedido dos chineses estavam tornando mais difíceis as emissões de certificados fitossanitários para a exportação.

Na semana passada, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que o Brasil não aliviou a fiscalização fitossanitária da soja destinada à China, contrariando reportagens publicadas em alguns veículos de imprensa brasileira.

Na sexta-feira, uma nova reportagem do Globo Rural afirmou que, dessa vez, a China "decidiu flexibilizar as regras que dizem respeito à presença de ervas daninhas nas cargas de soja importadas do Brasil".

O Ministério da Agricultura afirmou que as discussões com os chineses apenas começaram nesta segunda-feira, e que não há qualquer decisão sobre o assunto.

As discussões sobre o tema deverão se prolongar ao longo da semana, com a presença dos secretários de Defesa Agropecuária, Carlos Goulart, e de Comércio e Relações Internacionais, Luis Rua, acrescentou o ministério.

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