Economia

Brasil tem saldo positivo de 112,3 mil postos de trabalho em janeiro

Destaque do mês foi a indústria, que gerou 54.991 vagas
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 03/03/2026 - 11:43
São Paulo
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)
Dados divulgados hoje (3) pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, apontam que, em janeiro, o Brasil apresentou um saldo de 112.334 mil novos postos de trabalho com carteira assinada. O resultado foi obtido com a admissão de 2.208.030 pessoas e 2.095.696 desligamentos. O Caged é um indicador que mede a diferença entre contratações e demissões.

Segundo o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, o destaque do mês foi a indústria, que gerou 54.991 postos de trabalho.

Os dados trazem ajustes, que consideram declarações entregues em atraso pelos empregadores e que são retificadas pelo ministério.

Setores

Na divisão por ramos de atividade, quatro dos cinco setores pesquisados criaram empregos formais em janeiro. Apenas o comércio apresentou queda de 56.800 postos, devido a sazonalidade. Os demais tiveram aumentos. 

Serviços: 40.525 postos

Comércio: - 56.800 postos

Indústria (de transformação, de extração e de outros tipos): 54.991 postos 

Construção civil: 50.545 postos 

Agropecuária: 23.0373

Regiões e estados

Em janeiro foram registrados saldos positivos em 18 das 27 unidades federativas , com destaque para Santa Catarina, com 19 mil postos de trabalho, seguido por Mato Grosso, com 18.731, e Rio Grande do Sul, com 18.421. 

 

Caged Postos de Trabalho Janeiro
