logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Caixa antecipa Bolsa Família e renegocia crédito a vítimas de enchente

Banco oferece pausas em financiamentos, empréstimos e penhor
Wellton Máximo – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 03/03/2026 - 16:24
Brasília
Brasília (DF) 09/01/2025 - Ruas de Dom Silvério durante o mutirão de limpeza nos bairros Campestre e Centro, as áreas mais afetadas pelas cheias do Córrego do Mingau. Frame Prefeitura de Dom Silvério
© Frame Prefeitura de Dom Silvério

A Caixa Econômica Federal anunciou um pacote de medidas para apoiar moradores e empresas afetados pelas enchentes na Zona da Mata mineira. As ações incluem a antecipação do Bolsa Família e condições facilitadas de crédito e renegociação para pessoas físicas e jurídicas nas cidades em situação de emergência.

Bolsa Família antecipado

Em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o banco vai liberar o pagamento do Bolsa Família já no primeiro dia do calendário do programa para todos os beneficiários dos municípios atingidos.

O valor estará disponível a partir de 18 de março, medida que também valerá para abril, garantindo continuidade da proteção social às famílias impactadas.

Habitação: pausa e renegociação

Clientes com financiamento habitacional poderão pedir:

•  Pausa de até seis meses nas prestações, pelo aplicativo Habitação Caixa;

•  Incorporação das parcelas vencidas ao saldo devedor, com diluição no prazo restante do contrato;

•  Manutenção das condições originais de juros e prazo.

•  Todos os contratos contam com seguro obrigatório de Danos Físicos ao Imóvel (DFI) e Morte ou Invalidez Permanente (MIP).

Centrais de atendimento para Seguro Residencial

• Caixa Seguradora 0800-274-1000, para contratações até 14/02/2021;

• Caixa Residencial: 0800-722-4926 (assistência) e 0800-722-4923 (sinistros), para  contratações a partir de 15/02/2021.

Centrais de atendimento Seguro Obrigatório de morte e invalidez permanente do mutuário (MIP) e de danos físicos ao imóvel (DFI):

•  Caixa Seguradora: 0800-274-1000 e WhatsApp 0800-749-2020, contratações até 14/02/2021;

•  Caixa Residencial: 0800-722-4923 ou WhatsApp (11) 99506-9519, contratações a partir de 15/02/2021;

•  Too Seguros: 0800-775-9191, WhatsApp (11) 99400-3326, ou no site da seguradora;

•  American Life: 0800-949-8080

•  Tokio Marine: 0800-318-6546

Medidas para pessoas físicas

Penhor:

•  Dispensa automática de encargos por atraso na renovação por 90 dias;

•  Suspensão de leilão das garantias enquanto durar o decreto de emergência.

Empréstimo pessoal e renegociação:

•  Pausa de até três parcelas.

Consignado:

•  Possibilidade de ajuste de prazo e revisão de juros, conforme contrato.

Cesta de serviços

•  Isenção de mensalidade por três meses, para quem não tiver outro benefício ativo.

Condições para empresas

Financiamentos e capital de giro:

•  Pausa de até três meses em contratos de investimento, capital de giro e microcrédito.

Girocaixa Fácil:

•  Até 30 meses para amortização;

•  Prazo pode chegar a 60 meses, conforme garantia.

Máquinas e equipamentos:

•  Até seis meses de carência;

•  Até 60 meses para pagamento.

CDB Flex ou Progressivo para micro e pequenas empresas (MPE):

•  Flexibilização para resgate de aplicações, se não houver bloqueios.

Crédito rural

Pessoa física (produtor rural):

• Prorrogação de vencimentos em caso de frustração de safra;

• Possibilidade de novos contratos mesmo com prorrogações ativas.

Pessoa jurídica (produtor rural): 

•  Cooperativas e agroindústrias afetadas podem solicitar alongamento e prorrogação de prazo, mediante comprovação.

Medidas para hospitais

Santas Casas e hospitais filantrópicos ou não filantrópicos poderão solicitar:

•  Pausa de até 12 meses nas prestações;

•  Incorporação das parcelas ao final do contrato ou pagamento apenas de juros, conforme modalidade.

Atendimento em Matias Barbosa

Caminhão-agência da Caixa está em operação no município de Matias Barbosa;

•  Local: Praça Central Peter H. Birkeland;

•  Horário: 10h às 16h.

Canais de atendimento

•  Alô CAIXA: 4004-0104 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-104-0104 (demais regiões);

•  Aplicativos: Caixa Tem, Habitação Caixa e FGTS;

•  Internet Banking pelo site oficial da Caixa.

As medidas valem para municípios da Zona da Mata mineira com decreto de situação de emergência reconhecido.

 

Relacionadas
Matias Barbosa (MG), 01/03/2026 - Consequências das fortes chuvas e transbordamento do rio Paraibuna na cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Quatro municípios atingidos por chuvas receberão R$ 11,5 milhões
28/02/2026 - Juíz de Fora - MG - Bombeiros fazem a última frente de procura de vítimas em que estão tentando resgatar o corpo de um menino de 9 anos, após deslizamento de terra no bairro Paineiras. Foto: Tânia Rego/Agência Brasil
Sobe para 72 o número de mortos nas chuvas em Minas Gerais
28/02/2026 - Juíz de Fora - MG - O presidente Luis Inácio Lula da Silva faz declaração à imprensa após reunião com prefeitos de cidades atingidas pelas chuvas. A coletiva teve a presença da prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, o ministro das Cidades, Jader Filho, o ministro da Saúde, Eliseu Padilha, dentre outros ministros. Foto: Tânia Rego/Agência Brasil
Financiamentos a desabrigados em Minas seguirão modelo do RS, diz Lula
Edição:
Valéria Aguiar
chuvas em Minas Gerais bolsa família enchentes municípios Zona da Mata mineira
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 03/03/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Operação da Receita Federal anticontrabando. Foto: Receita Federal/Divulgação
Economia Receita apreende R$ 69 milhões em ação especial anticontrabando
ter, 03/03/2026 - 18:31
Rio de Janeiro (RJ), 03/03/2026 - A primeira dama Janja Lula da Silva participa do programa Sem Censura, da TV Brasil, com a apresentadora Cissa Guimarães. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Direitos Humanos Combate ao feminicídio requer mudança cultural, defende Janja
ter, 03/03/2026 - 18:29
Rio de Janeiro (RJ), 03/03/2026 – A 12ª Delegacia Policial investiga casos de estupro coletivo de uma adolescente ocorrido em Copacabana. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Política Subsecretário do Rio é demitido após envolvimento de filho em estupro
ter, 03/03/2026 - 18:08
Birds fly as smoke rises following an explosion, after Israel and the U.S. launched strikes on Iran, amid the U.S.-Israel conflict with Iran, in Tehran, Iran, March 2, 2026. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY TPX IMAGES OF THE DAY
Internacional Irã resiste a ataques e desafia Estados Unidos em nova fase da guerra
ter, 03/03/2026 - 17:52
Rayssa Leal, x-games, skate
Esportes Rayssa, João Fonseca, Yago Dora e Gabriel Araújo concorrem ao Laureus
ter, 03/03/2026 - 17:43
Brasília (DF), 10/12/2026 - Deputado Federal Nikolas Ferreira fala durante sessão da Câmara dos Deputados. Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Política Nikolas Ferreira viajou em jato de Vorcaro na campanha de 2022
ter, 03/03/2026 - 17:25
Ver mais seta para baixo