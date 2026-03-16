logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Caixa libera abono salarial para nascidos em fevereiro

Calendário de pagamento segue mês de nascimento
Wellton Máximo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 16/03/2026 - 16:37
Brasília
Moeda Nacional, Real, Dinheiro, notas de real,Cédulas do real
© Marcello Casal JrAgência Brasil

Os trabalhadores nascidos em fevereiro que ganharam até R$ 2.766 com carteira assinada em 2024 recebem nesta segunda-feira (16) o abono salarial. Neste segundo lote, serão liberados R$ 2,5 bilhões para cerca de 2 milhões de beneficiários.

Os trabalhadores de Juiz de Fora, Matias Barbosa e Ubá, municípios mineiros afetados por fortes enchentes no mês passado, receberão o abono salarial de forma antecipada. Cerca de 93 mil beneficiários nascidos de março a dezembro também recebem nesta segunda totalizando R$ 118 milhões.

O valor do benefício varia de R$ 136 a R$ 1.621, conforme a quantidade de meses trabalhados em 2024. O calendário segue de forma escalonada ao longo de 2026, de acordo com o mês de nascimento.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Quem recebe neste lote

Do total de contemplados em fevereiro:

  • 1,8 milhão são trabalhadores da iniciativa privada, inscritos no Programa de Integração Social (PIS), com pagamento feito pela Caixa Econômica Federal, somando R$ 2,2 bilhões;
  • 203,9 mil são servidores públicos, inscritos no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), pagos pelo Banco do Brasil, com total de cerca de R$ 300 milhões.

Quem tem direito ao abono salarial

Tem direito ao benefício o trabalhador que:

  • Está inscrito no Pis/Pasep há pelo menos cinco anos;
  • Trabalhou com carteira assinada por no mínimo 30 dias em 2024;
  • Recebeu remuneração média mensal de até R$ 2.766 no ano-base;
  • Teve os dados corretamente informados pelo empregador no e-Social.

Instituído pela Lei nº 7.998/90, o abono salarial pode chegar até a um salário mínimo, proporcional ao período trabalhado. Os recursos vêm do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), com a habilitação feita pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Como o pagamento é feito

Para trabalhadores da iniciativa privada (PIS)

A Caixa Econômica Federal realiza o pagamento prioritariamente por:

  • Crédito em conta-corrente ou poupança da Caixa;
  • Depósito em Poupança Social Digital, movimentada pelo aplicativo Caixa Tem.

Quem não possui conta pode sacar:

  • Com Cartão Social e senha em lotéricas, caixas eletrônicos e correspondentes CAIXA Aqui;
  • Nas agências, com documento oficial com foto;
  • Sem cartão, por meio de biometria cadastrada.

Para servidores públicos (Pasep)

O Banco do Brasil faz o pagamento por:

  • Crédito em conta bancária;
  • Transferência via TED ou Pix;
  • Saque presencial nas agências, para quem não é correntista e não possui chave Pix.

Como consultar

Os trabalhadores podem verificar informações sobre valor, data e habilitação pelos seguintes canais:

  • Aplicativo Carteira de Trabalho Digital;
  • Portal Gov.br;
  • Telefone 158 (Ministério do Trabalho);
  • Aplicativos Caixa Tem e Benefícios Sociais Caixa;
  • Atendimento Caixa ao Cidadão: 0800-726-0207.

A expectativa é que, em 2026, cerca de 22,2 milhões de trabalhadores recebam o abono salarial.

 

16/03/2026 - Arte abono salarial 2026. Foto: Arte/EBC
Arte/EBC

 

Relacionadas
Brasília (DF), 20/03/2025 - Quem precisa declarar o Imposto de Renda Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
IRPF 2026 terá restituição automática para pequenos contribuintes
Brasília (DF), 01/05/2025 - Ato do Dia do Trabalhador pede o fim da escala 6x1 e melhores condições de trabalho e renda, realizado na Rodoviária do Plano Piloto. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Oito em cada 10 brasileiros de até 40 anos defendem fim da escala 6x1
10/03/2026 - O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), reuniu-se nesta terça-feira 10 com ministros do governo Lula (PT) e com o relator do projeto que regulamenta o trabalho por aplicativos, a fim de tentar avançar nas negociações sobre... A ministra Gleisi Hoffmann, os ministros Guilherme Boulos e Luiz Marinho, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e o deputado Augusto Coutinho na Residência Oficial da Presidência da Câmara. Foto: Douglas Gomes/Câmara dos Deputados
Regulamentação de trabalho por aplicativo deve ser votada em abril
Edição:
Juliana Andrade
Caixa Econômica Federal abono salarial trabalhadores
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 03/11/2023, Prédio do Conselho Nacional de Justiça. Fechada do CNJ. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Justiça Em 20 anos, CNJ puniu 126 magistrados com aposentadoria compulsória
seg, 16/03/2026 - 17:09
16/03/2026 - Imposto de Renda 2026. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Receita encurta prazo para entregar declaração do IRPF 2026
seg, 16/03/2026 - 17:02
Brasília (DF) 16/08/2024 – Uso de internet avança no país entre idosos Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Direitos Humanos Idosos sentem maior vulnerabilidade a golpes online em SP
seg, 16/03/2026 - 16:47
Moeda Nacional, Real, Dinheiro, notas de real,Cédulas do real
Economia Caixa libera abono salarial para nascidos em fevereiro
seg, 16/03/2026 - 16:37
Rio de Janeiro (RJ), 05/10/2025 – Candidatos chegam ao local de prova do Concurso Nacional Unificado (CNU), no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral CNU 2 divulga resultado final com classificações e lista de espera
seg, 16/03/2026 - 16:29
Rio de Janeiro (RJ), 03/12/2025 - Presidente da Alerj, deputado estadual Rodrigo Bacellar. Foto: Thiago Lontra/ALERJ
Justiça PGR denuncia Bacellar e TH Joias por obstrução de investigação
seg, 16/03/2026 - 16:28
Ver mais seta para baixo