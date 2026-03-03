logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Caixa retoma financiamento para imóveis acima de R$ 2,25 milhões

Crédito a unidades de alto padrão virá de recursos da poupança
Wellton Máximo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 03/03/2026 - 19:34
Brasilia
Construção de prédios residenciais e comerciais no Setor Noroeste em Brasília
© Marcello Casal JrAgência Brasil

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta terça-feira (3) a retomada do financiamento para compra de imóveis residenciais acima de R$ 2,25 milhões com recursos da caderneta de poupança.

A modalidade, enquadrada no Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), estava suspensa desde outubro de 2024 para contratações individuais. À época, o banco decidiu dar prioridade ao crédito para imóveis de menor valor, diante da redução de recursos disponíveis na poupança.

Com a decisão, pessoas físicas voltam a poder financiar imóveis de alto padrão com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), principal fonte de crédito imobiliário do país.

Em nota, a vice-presidenta de Habitação da Caixa, Inês Magalhães, informou que o pacote habitacional do fim do ano passado ampliou a disponibilidade de recursos da poupança para o crédito habitacional, permitindo a retomada gradual das operações nessa faixa de valor.

“A reabertura amplia o escopo de atuação do banco no crédito habitacional, fortalece o relacionamento com clientes de alta renda e contribui para o aquecimento do mercado imobiliário e da construção civil”, afirmou a executiva em nota.

No fim do ano passado, o governo lançou um novo modelo de crédito imobiliário. Entre as mudanças, está a redução gradual na destinação dos depósitos da caderneta para o compulsório, dinheiro que os bancos são obrigados a manter parados no Banco Central (BC), até que 100% dos recursos da poupança possam servir de referência para o crédito habitacional.

Suspensão

Desde 2024, a Caixa vinha destinando os recursos da poupança para imóveis enquadrados no Sistema Financeiro da Habitação (SFH), que atende unidades de menor valor.

Segundo o banco, a estratégia buscava democratizar o acesso ao crédito, atender maior número de famílias e ajustar a oferta à menor captação da poupança, que têm registrado mais retiradas que depósitos nos últimos anos.

Com a melhora na liquidez (dinheiro disponível ) do SBPE após as mudanças regulatórias, o banco decidiu ampliar novamente a atuação no segmento de alto padrão.

Selo de sustentabilidade

A Caixa havia retomado o financiamento para a construção de imóveis no SFI, mas com uma exigência adicional: os projetos precisam obter o Selo Casa Azul Uni, certificação de sustentabilidade concedida pelo banco.

O selo avalia critérios ambientais e de eficiência das obras e classifica os empreendimentos nos níveis Bronze, Prata ou Ouro. A medida está alinhada às metas ambientais, sociais e de governança (ESG) da instituição.

Com a decisão, a Caixa volta a atuar em todas as faixas do crédito imobiliário com recursos da poupança, ampliando a oferta tanto para imóveis populares quanto para unidades de maior valor.

Relacionadas
Vista aerea da cidade de São Paulo, rio Tietê, predios, São Paulo, cidade
Conselho do FGTS libera uso do fundo para imóveis de até R$ 2,25 mi
Vista aérea da cidade de São Paulo
Governo lança novo modelo de crédito imobiliário
Edição:
Juliana Andrade
Caixa Econômica Federal financiamento de imóveis Caderneta de Poupança
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 27/12/2025 - O ex-assessor da Presidência, Filipe Martins. Foto: Arthur Max/MRE
Justiça Moraes manda Filipe Martins voltar para presídio no Paraná
ter, 03/03/2026 - 20:24
Bomba de extração de petróleo no Texas
Economia Dólar salta a R$ 5,26, e Bolsa cai 3% com escalada no Oriente Médio
ter, 03/03/2026 - 20:15
Navio-tanque no Estreito de Ormuz 21/12/2018 REUTERS/Hamad I Mohammed
Internacional Novos ataques de Israel e EUA ao Irã fazem petróleo disparar
ter, 03/03/2026 - 20:04
ancelotti, seleção brasileira, amistoso
Esportes Ancelotti prevê que Brasil fará Copa do Mundo de alto nível
ter, 03/03/2026 - 20:01
Brasília (DF), 10/09/2024 - Ministro Flavio Dino durante sessão da Primeira Turma e eleição do Ministro Zanin como novo presidente da turma. Foto: Gustavo Moreno/STF
Justiça Dino proíbe saques em espécie de emendas parlamentares
ter, 03/03/2026 - 19:39
Valinhos (SP), 03/03/2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita à Fábrica de Medicamentos da Bionovis. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Política Lula visita fábrica que fornece 19 milhões de produtos ao SUS
ter, 03/03/2026 - 19:37
Ver mais seta para baixo