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Economia

Chuvas em Minas: União autoriza repasse de R$ 5 milhões a Ubá

Verba publicada no Diário Oficial destina-se a resposta aos desastres
Agência Brasil
Publicado em 25/03/2026 - 10:31
Brasília
01/03/2026 - Ubá (MG) - Estragos devido às fortes chuvas e transbordamento do Rio Ubá, na região central da cidade. Foto: Tânia Rego/Agência Brasil
© Tânia Rego/Agência Brasil

O Diário Oficial da União traz publicado nesta quarta-feira (25) repasse de R$ 4,9 milhões para a cidade Ubá, em Minas Gerais.

De acordo com a Portaria n° 997, o valor foi liberado pela União e será transferido a Ubá por meio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 

A verba deverá ser usada em resposta aos desastres causados pelas tempestades que atingiram o município no fim de fevereiro.

Prejuízos

As fortes chuvas que atingiram a Zona da Mata Mineira no final de fevereiro deixaram 72 mortos, após vários deslizamentos de terra, desabamentos de prédios e transbordamento de rios.

Foram 65 mortes registradas em Juiz de Fora e sete de Ubá, além de milhares de moradores desalojados ou desabrigados.

Reconstrução

Passado um mês, as famílias ainda tentam reconstruir o que restou.  

A Prefeitura de Ubá informa que tem dado assistência integral aos moradores mais impactados pelas chuvas. 

Os números indicam que a inundação atingiu área de aproximadamente 47,4 km², o que representa cerca de 11,6% do território do município. 

Desde fevereiro, foram registradas cerca de 1.188 famílias desalojadas e 4.790 pessoas diretamente atingidas pela inundação. 
 

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Edição:
Talita Cavalcante
chuvas em minas Diário Oficial da União Ubá
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