Clientes em débito com a Sabesp têm até dia 31 para pagar com desconto
Clientes da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) têm até 31 de março para regularizar débitos com descontos que incidem também sobre o valor principal da conta. A ação faz parte da campanha Acertando Suas Contas com a Sabesp, que tem como objetivo priorizar a manutenção do acesso aos serviços de saneamento.
Os clientes podem obter descontos de até 80% sobre o valor principal, além do abatimento de 100% de juros e multas. O pagamento pode ser feito via Pix ou parcelado em até 24 vezes no cartão de crédito. Para clientes com tarifa social ou em situação de vulnerabilidade, o parcelamento chega a 36 vezes no boleto.
A renegociação segue disponível nos 48 postos presenciais, pelo telefone 0800 055 0195 e pelo WhatsApp (11) 3388-8000.
Há também a unidade móvel que percorre diversos municípios em parceria com as prefeituras, oferecendo atendimento presencial sem necessidade de agendamento. O cronograma semanal da Van Bora pode ser acompanhado nos canais oficiais da Sabesp e das prefeituras.
A iniciativa busca atender prioritariamente quem possui dificuldade de locomoção ou prefere o suporte técnico presencial para entender as opções de parcelamento.
Segundo a Sabesp, a iniciativa já beneficiou 40 mil clientes, viabilizando cerca de R$ 35 milhões em descontos e apresentando uma redução média de 56% no valor total das dívidas negociadas.
De acordo com o diretor de Clientes e Tecnologia da Sabesp, Denis Maia, o foco é respeitar o bolso do cliente e garantir a continuidade de um serviço que é essencial, oferecendo também conveniência e facilidade para acessar o serviço.
“Nosso objetivo é remover barreiras, garantindo que o cliente escolha a forma mais fácil de ficar em dia, seja conversando com nossa equipe no bairro ou usando nossos canais digitais", ressaltou.