logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Deputado aciona Justiça contra alta de até 15% na conta de luz no Rio

Aumento foi autorizado pela Aneel e vale a partir de domingo
Bruno de Freitas Moura - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 12/03/2026 - 08:06
Rio de Janeiro
Brasília (DF), 26/06/2025 - O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, durante coletiva no Salão Verde. Falou sobre a votação do IOF.. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
© Lula Marques/Agência Brasil

O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) ajuizou, na quarta-feira (11), uma ação popular na Justiça Federal do Rio de Janeiro contra uma decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que autorizou reajuste anual de até 15,46% na conta de energia elétrica. O aumento equivale a mais de três vezes a inflação acumulada em um ano.

“Chega de assalto”, escreveu o parlamentar nas redes sociais. Lindbergh, vice-líder do governo Lula no Congresso Nacional, classificou o aumento como “soco no estômago do consumidor”.

Além de ingressar com a ação judicial, ele informou que lançou um abaixo-assinado contra a elevação.

Reajuste

Na última terça-feira, a Aneel, autarquia ligada ao Ministério de Minas e Energia, autorizou o reajuste com efeito médio de 15,46% para os consumidores da Enel RJ, que tem cerca de 2,79 milhões de unidades consumidoras em 66 cidades do estado.

A Aneel explica que os índices aprovados “foram impactados por componentes financeiros do processo tarifário atual e anterior, além de custos com pagamento de encargos setoriais e gastos com distribuição e compra de energia”.

A agência reguladora do sistema elétrico permitiu ainda o aumento anual com efeito médio de 8,59% para o consumidor da Light, concessionária que atende mais de 3,96 milhões de clientes em 31 municípios fluminenses, incluindo a capital, Rio de Janeiro.

De acordo com a agência reguladora, os principais fatores que pressionaram o reajuste foram os custos relacionados aos encargos setoriais e às despesas com transporte e aquisição de energia.

Por outro lado, pondera a Aneel, “a retirada de componentes financeiros homologados no ano anterior, somada à inclusão de novos componentes financeiros pela Agência, ajudou a atenuar o impacto final das tarifas”.

Ambos os reajustes valem a partir do próximo domingo (15).

Tanto Enel e Light poderão implementar aumento que supera a inflação acumulada nos últimos 12 meses, que chega a 4,44% até janeiro, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e considerado a inflação oficial do país.

Questionamento

Na ação, o deputado argumenta que os aumentos impõem “um peso excessivo ao bolso dos consumidores em um contexto de inflação significativamente menor”.

Lindbergh Farias questiona ainda se as concessionárias estão repassando aos consumidores os créditos tributários recuperados após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que excluiu o ICMS cobrado (imposto estadual), da base de cálculo do PIS e da Cofins, tributos federais.

“Quando há recuperação de bilhões em créditos tributários pagos pelos consumidores, o mínimo que se espera é redução de tarifa ou transparência total no cálculo dos reajustes”, sustenta.

Procurada pela Agência Brasil, a Aneel informou que seguiu o rito do processo tarifário.

“Após instrução regular nas áreas técnicas, houve sorteio de diretor-relator, e discussão e deliberação do colegiado em reunião pública, conforme cronograma previsto nos contratos de concessão”.

A Light informou que não iria se posicionar sobre o assunto. A Enel não retornou à Agência Brasil.

Relacionadas
Conta de energia elétrica
Aneel divulga calendário para anúncio de bandeiras tarifárias em 2026
Edição:
Aécio Amado
Aneel Light Enel Lindbergh Farias aumento de energia Rio de Janeiro
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 25/02//2025 - Deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP), parlamentares aliados e signatários, juntamente com representantes do Movimento Vida Além do Trabalho, durante coletiva à imprensa após protocolarem a PEC contra a Escala 6x1 . Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Direitos Humanos Câmara: Comissão de Direitos da Mulher elege primeira presidente trans
qui, 12/03/2026 - 08:22
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 65 milhões
qui, 12/03/2026 - 08:17
Brasília (DF), 26/06/2025 - O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, durante coletiva no Salão Verde. Falou sobre a votação do IOF.. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Economia Deputado aciona Justiça contra alta de até 15% na conta de luz no Rio
qui, 12/03/2026 - 08:06
Rio de Janeiro (RJ), 08/03/2026 – Ato do Dia Internacional da Mulher ocupa a praia de Copacabana, na zona sul do Rio, pedindo o fim das violências contra as mulheres. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Direitos Humanos Entenda o que são “redpill” e outros termos de ódio contra mulheres
qui, 12/03/2026 - 07:49
Tiradentes (MG), 25/01/2026 - 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Foto: Helena Leão/Universo Produção
Cultura Mostra Tiradentes leva filmes inéditos à capital paulista
qui, 12/03/2026 - 07:28
Alimentação
Saúde Trabalhadores consideram ultraprocessados um risco à saúde
qui, 12/03/2026 - 07:02
Ver mais seta para baixo