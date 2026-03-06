logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Dólar cai para R$ 5,24 em dia de correção no mercado

Bolsa tem pior semana desde 2022; petróleo sobe quase 30% em março
Wellton Máximo – Repórter da Agência Brasil*
Publicado em 06/03/2026 - 19:25
Brasília
Dólar
© Valter Campanato/Agência Brasil

O agravamento do conflito no Oriente Médio fez o mercado financeiro ter mais um dia de oscilações. O dólar caiu quase 1%, após ultrapassar os R$ 5,30 durante a manhã. A bolsa de valores recuou pela segunda vez consecutiva e teve a pior semana desde 2022. O petróleo superou a barreira de US$ 90 o barril e subiu quase 30% desde o início da guerra.

O dólar comercial encerrou esta sexta-feira (6) vendido a R$ 5,244, com queda de R$ 0,043 (-0,81%). A cotação oscilou bastante ao longo do dia, chegando a R$ 5,31 pouco depois das 11h. No entanto, os investidores aproveitaram o preço alto para vender moeda. Dados de desaceleração da economia estadunidense também contribuíram para a cotação inverter o movimento e passar a cair.

Apesar do recuo desta sexta, a moeda estadunidense subiu 2,08% na primeira semana de março. Em 2026, a divisa acumula queda de 4,51%.

Mercado de ações

A trégua não se repetiu no mercado de ações. O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 179.365 pontos, com recuo de 0,61%. O indicador caiu 4,99% na semana, no pior desempenho semanal desde junho de 2022, poucos meses após o início da guerra entre Rússia e Ucrânia.

Apenas as ações da Petrobras destoaram e tiveram fortes altas nesta sexta, motivadas pela alta na cotação do petróleo e pelo aumento de quase 200% no lucro da estatal no ano passado. Os papéis ordinários (com direito a voto em assembleia de acionistas) subiram 4,12%, para R$ 45,78. As ações preferenciais (com preferência na distribuição de dividendos) valorizaram-se 3,49%, para R$ 42,11.

Com o bloqueio do Estreito de Ormuz, por onde passam cerca de 20% do petróleo mundial, a cotação do barril não para de subir. O barril do tipo Brent, usado nas negociações internacionais, avançou 8,52% nesta sexta, fechando a US$ 92,69. O barril do tipo WTI, negociado nos Estados Unidos, subiu 12,2% em apenas um dia, fechando a US$ 90,90.

O fechamento de 92 mil postos de trabalho nos Estados Unidos em fevereiro também surpreendeu o mercado financeiro. Embora o resultado tenha sido afetado pelas fortes nevascas no mês passado e por uma greve de enfermeiros, o número veio pior que o previsto. O desempenho negativo, no entanto, fez os investidores retirarem dinheiro dos títulos do Tesouro estadunidense, fazendo o dólar cair em vários países.

* com informações da Reuters

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 06/03/2026 – O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanha o anúncio de um hub internacional da GOL no Aeroporto do Galeão. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Galeão será hub internacional com voo direto para Nova York 
Bandeira do Irã com gráfico de ações e um modelo miniatura de bomba de petróleo em ilustração 09/10/2023 REUTERS/Dado Ruvic/Ilustração
Guerra contra o Irã faz petróleo dos EUA saltar 12%
Biodiesel
CNA pede aumento do biodiesel no diesel para conter alta de preços
Edição:
Aline Leal
Dólar Mercado de Ações B3 câmbio
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Goleiro Bruno retorna à prisão após decisão do STF
Justiça Justiça manda prender goleiro Bruno após ele descumprir condicional
sex, 06/03/2026 - 19:46
Dólar
Economia Dólar cai para R$ 5,24 em dia de correção no mercado
sex, 06/03/2026 - 19:25
01/03/2026 - Juiz de Fora(MG) - Bairro Três Moinhos, um dos mais afetados pelas fortes chuvas com deslizamentos, desmoronamentos e desalojados. Foto: Tânia Rego/Agência Brasil
Política Lula assina MPs de apoio às vítimas das enchentes em Minas Gerais
sex, 06/03/2026 - 19:19
pepito, pelé, santos
Esportes Em livro, melhor amigo afirma que “melhor Pelé” esteve fora de campo
sex, 06/03/2026 - 19:14
Brasília (DF), 24/02/2026 – Ministro Alexandre de Moraes durante inicio do julgamento no STF dos mandantes do assassinato da ex-vereadora, Marielle Franco. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça Moraes nega conversas com Vorcaro no dia em que banqueiro foi preso
sex, 06/03/2026 - 19:14
Rio de Janeiro (RJ), 06/03/2026 – O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanha o anúncio de um hub internacional da GOL no Aeroporto do Galeão. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Galeão será hub internacional com voo direto para Nova York 
sex, 06/03/2026 - 18:54
Ver mais seta para baixo