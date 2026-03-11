Dólar fecha estável após agência liberar estoques de petróleo

Bolsa sobe pela terceira vez seguida e aproxima-se dos 184 mil pontos

A decisão dos países ricos de liberar uma parte das reservas de petróleo amenizou as tensões no mercado financeiro. O dólar, que iniciou o dia em alta, fechou estável. A bolsa de valores subiu pela terceira vez seguida e recuperou parte das perdas desde o início da guerra no Irã.

O dólar comercial encerrou esta quarta-feira (11) vendido a R$ 5,159, com alta de apenas 0,04%. A cotação chegou a R$ 5,18 por volta das 10h, refletindo o ataque a cargueiros no Estreito de Ormuz, mas arrefeceu após a Agência Internacional de Energia (AIE) concordar em liberar 400 milhões de barris de petróleo das reservas dos países-membros.

Na mínima do dia, por volta das 12h40, a cotação chegou a R$ 5,14. Após uma aceleração durante a tarde, fechou próxima da estabilidade. A moeda estadunidense cai 1,61% na semana. Em março, a divisa sobe apenas 0,49%.

A notícia também ajudou as bolsas. O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 183.969 pontos, com alta de 0,28%. O indicador alternou altas e baixas ao longo da sessão, mas sustentou os ganhos perto do fim das negociações, puxado por ações de petroleiras.

Os papéis da Petrobras, empresa com maior peso no Ibovespa, puxaram a alta da bolsa brasileira. As ações ordinárias (com voto em assembleia de acionistas) subiram 4,89%. Os papéis preferenciais (com preferência na distribuição de dividendos) valorizaram-se 4,36%.

Após a forte queda na terça-feira (10), o petróleo subiu nesta quarta. O barril do Tipo Brent, usado nas negociações internacionais, fechou a US$ 93,02, com alta de 6%. A cotação chegou a subir 11%, após os ataques aos cargueiros no Estreito de Ormuz, mas desacelerou após o anúncio da AIE.

Também nesta quarta, os países do G7, grupo das sete democracias mais industrializadas do planeta, concordaram em analisar uma possível escolta a navios no Golfo Pérsico. Os presidentes e primeiros-ministros do grupo emitiram uma declaração conjunta após uma reunião convocada pelo presidente francês, Emmanuel Macron.

*Com informações da Reuters