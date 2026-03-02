logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Dólar sobe para R$ 5,16 após escalada de conflito no Oriente Médio

Bolsa ganha 0,28%, apesar de tensões, e petróleo aumenta 6,68%
Wellton Máximo* - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 02/03/2026 - 19:15
Brasília
Dólar
© Valter Campanato/Agência Brasil

No primeiro dia útil após o início dos ataques de Israel e dos Estados Unidos ao Irã, o dólar chegou a superar os R$ 5,20, mas desacelerou a alta durante a tarde. A bolsa de valores subiu, sustentada por ações de petroleiras, que se beneficiaram da disparada do petróleo.

O dólar comercial encerrou esta segunda-feira (2) vendido a R$ 5,166, com alta de R$ 0,032 (+0,62%). A cotação disparou durante a manhã, chegando a R$ 5,21 por volta das 11h, mas diminuiu o ritmo durante a tarde, com a leve recuperação das bolsas estadunidenses.

O mercado de ações teve um dia de volatilidade, mas fechou em alta. O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 189.307 pontos, com alta de 0,28%.

A alta do índice da bolsa brasileira deveu-se principalmente às ações da Petrobras, que superaram os R$ 40 com a valorização do petróleo no mercado internacional.

As ações ordinárias (com direito a voto em assembleia) subiram 4,63% e atingiram R$ 44,71. Os papéis preferenciais (com preferência na distribuição de dividendos) valorizaram-se 4,58%, fechando a R$ 41,13. As ações preferenciais, as mais negociadas, estão no maior nível desde maio de 2024.

Nesta segunda, os preços internacionais do petróleo chegaram a subir quase 10% no início da sessão, mas a alta arrefeceu durante a tarde. A cotação do barril do tipo Brent (base para as negociações internacionais) subiu 6,68%, fechando a US$ 77,74. Esse é o maior nível desde janeiro de 2025.

Apesar da trégua durante a tarde, as tensões devem perdurar no mercado financeiro na terça-feira (3). Após o fechamento das negociações, a Guarda Revolucionária do Irã anunciou o fechamento do Estreito de Ormuz, uma das principais passagens de navios petroleiros do mundo. O país ameaçou atirar em qualquer navio que cruze o estreito.

*Com informações da Reuters.

Relacionadas
Dólar
Dólar sobe e petróleo dispara com ataque militar ao Irã; entenda
U.S. President Donald Trump pumps his fist after disembarking Air Force One at Palm Beach International Airport in West Palm Beach, Florida, U.S., February 27, 2026. REUTERS/Elizabeth Frantz
Trump ordenou ataque ao Irã para impedir programa nuclear e de mísseis
Brasília (DF), 02/03/2026 - O Embaixador da República Islâmica do Irã no Brasil, Abdollah Nekounam, durante entrevista coletiva. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Embaixador do Irã: EUA evitam acordo e Trump se acha “rei do mundo"
Edição:
Vinicius Lisboa
Dólar Taxa de câmbio Bolsa de Valores Ibovespa Petrobras Conflito no Oriente Médio Petróleo Mercado Financeiro
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Cultura Poeta Myriam Fraga será a homenageada pela Flipelô neste ano
seg, 02/03/2026 - 19:46
Dólar
Economia Dólar sobe para R$ 5,16 após escalada de conflito no Oriente Médio
seg, 02/03/2026 - 19:15
Logo da Agência Brasil
Justiça Jovens indiciados por estupro coletivo no Rio estão foragidos
seg, 02/03/2026 - 18:46
Brasília (DF), 19/11/2025 – Fachada do prédio do banco de Brasília (BRB). Em março de 2025, o conselho do Banco BRB aprovou a compra de 58% do capital do Banco Master, valor estimado em R$ 2 bilhões. O acordo previa que o BRB, uma sociedade de capital e controlada majoritariamente pelo Governo do Distrito Federal (GDF) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Política Técnicos da Câmara Legislativa recomendam rejeitar projeto sobre BRB
seg, 02/03/2026 - 17:55
Vista do estádio Lusail, principal palco da Copa do Mundo do Catar. REUTERS/Ibraheem Al Omari
Esportes "Finalíssima" no Catar corre risco após ataques de EUA e Israel ao Irã
seg, 02/03/2026 - 17:53
Rio de Janeiro (RJ), 02/03/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Gabriela Frajtag, vence concurso internacional de Biologia Quântica. Foto: Gabriela Frajtag/Arquivo Pessoal
Educação Brasileira vence concurso internacional de biologia quântica
seg, 02/03/2026 - 17:30
Ver mais seta para baixo