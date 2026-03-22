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Economia

Embrapa inaugura Unidade Mista de Pesquisa e Inovação em Mato Grosso

Psicultura e horticultura estarão entre as prioridades do trabalho
Ana Cristina Campos – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 22/03/2026 - 09:00
Rio de Janeiro
Brasília (DF), 08/09/2025 - horta de alface no campo. Foto: Italo Ludke/Embrapa
© Italo Ludke/Embrapa

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) vai inaugurar neste sábado (21) uma nova unidade em Nossa Senhora do Livramento, na Baixada Cuiabana, para impulsionar o desenvolvimento das comunidades rurais do Mato Grosso.

A Unidade Mista de Pesquisa e Inovação (Umipi) será instalada em uma área da União onde funcionou a estação experimental de piscicultura da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer). Está prevista a presença do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro.

A Embrapa da Baixada Cuiabana atuará em pesquisa e transferência de tecnologia voltadas para uma região com características desafiadoras para a agropecuária, como as condições de solo, a baixa altitude e as altas temperaturas durante todo o ano.

Segurança alimentar

O foco será em atividades como fruticultura, mandiocultura, piscicultura e horticultura, além de sistemas produtivos agroflorestais e da integração lavoura-pecuária-floresta.

A chefe-geral da Embrapa Agrossilvipastoril, Laurimar Vendrusculo, explica que essa unidade vai auxiliar uma população que corresponde a 30% do Mato Grosso, em uma região habitada por comunidades quilombolas e indígenas. Com a atuação, espera-se um aumento da produção local de hortifrutis e piscicultura para prover segurança alimentar.

"A Baixada Cuiabana abarca cidades com IDH (índice de desenvolvimento humano) muito baixo. Estimular as Pancs [plantas alimentícias não convencionais] e hortas comunitárias é o nosso objetivo no sentido de capacitar nossos produtores e fortalecer as cooperativas”, disse.

Parcerias

A unidade mista consiste em um modelo de atuação no qual há cooperação entre instituições por meio do compartilhamento de infraestrutura e recursos humanos e financeiros.

Já foram firmados protocolos de intenções com a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), a Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), o Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT), o Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal (INPP) e a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Mato Grosso (Fetagri-MT) para atuação no espaço.

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Edição:
Vinicius Lisboa
embrapa agropecuária ministério da Agricultura e Pecuária Mato Grosso
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