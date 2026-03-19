logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Entidades questionam fontes poluentes no leilão de reserva de energia

Organizações veem incoerência com metas climáticas do país
Rafael Cardoso - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 18/03/2026 - 21:12
Rio de Janeiro
usina da GNA, no Porto do Açu
© Divulgação GNA

Organizações em defesa do meio ambiente e dos direitos dos consumidores reprovaram os resultados do Leilão de Reserva de Capacidade (LRCAP 2026), que aconteceu nesta quarta-feira (18). O processo envolve a contratação de energia de usinas que ficam de prontidão para abastecer o Sistema Interligado Nacional (SIN) em momentos de demanda alta ou emergências.

O Instituto Internacional Arayara, que atua em litigância climática e ambiental, critica a prioridade dada às usinas movidas a combustíveis fósseis. Na lista dos 100 empreendimentos vencedores do leilão, apenas cinco são hidrelétricas (potência de 9,5 GW). Outras 90 são termelétricas a gás natural (18,7 GW), três são termelétricas a carvão mineral (1,4 GW) e duas são termelétricas a biogás (9,2 MW).

“No ano seguinte à COP30, realizada em Belém (PA), é inacreditável que o Brasil esteja contratando usinas térmicas a carvão mineral. Este é o combustível fóssil que responde pelo maior percentual de emissão de gases de efeito estufa do sistema elétrico nacional”, diz a nota do Arayara.

O instituto também afirma que as usinas a carvão não possuem a flexibilidade necessária para cumprir a função de garantir energia em momentos de pico de demanda, especialmente no início da noite. O argumento é de que dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) indicam que o tempo de acionamento dessas usinas — a chamada partida a frio — pode demorar até oito horas.

"O resultado desse leilão mostra a incoerência da Política Energética Nacional relativamente aos compromissos climáticos assumidos pelo país. Com isso, no momento em que o Brasil deveria estruturar o desenho do mapa do caminho para a eliminação dos combustíveis fósseis, verificamos mais contratação de longo prazo de termelétricas movidas a carvão mineral”, diz outro trecho.

A Frente Nacional de Consumidores de Energia (FNCE) disse que o resultado do leilão privilegia fontes poluentes e mais caras. Cálculos da organização estimam que as termelétricas representarão custo anual de R$ 39 bilhões e um aumento médio de 10% nas contas de luz.

“Além da receita fixa estipulada no leilão, os consumidores ainda precisarão pagar os custos dos combustíveis quando as usinas forem acionadas. Outro impacto relevante ocorrerá na inflação, além do agravamento do desequilíbrio no setor elétrico e das emissões de gases de efeito estufa”, diz a entidade, em nota.

A FNCE entende que, dado o peso das fontes renováveis no país, contratar usinas movidas a combustíveis fósseis compromete o nível alto de renovabilidade da matriz elétrica nacional.

O Instituto Nacional de Energia Limpa (INEL) também se opôs à presença de termelétricas no leilão. A organização chegou a protocolar um pedido de impugnação do certame na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o que foi negado.

O INEL estima que, em dez anos, haverá prejuízo entre R$ 190 bilhões e R$ 510 bilhões aos consumidores. E afirma que os valores fixos de operação e manutenção adotados superam as referências do Plano Decenal de Expansão de Energia 2035, instrumento de planejamento estratégico do governo federal.

Último leilão de não renováveis

Para o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o leilão resolve o problema de potência do sistema energético brasileiro. Ele disse acreditar que este seja um dos últimos certames de energia não renovável organizados pelo governo.

“Quando a gente contrata uma térmica, nós estamos falando, além de segurança energética, de menor tarifa para o consumidor. Uma coisa é contratar uma térmica, que já tem um custo fixo e é disputada em um leilão público. A outra coisa é ser contratado de forma emergencial, pagando muito mais caro”, disse o ministro.

A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica disse que a contratação da potência “assegura o aumento da segurança energética do país, com recursos prontamente disponíveis em situações críticas e maior estabilidade para o sistema, especialmente em períodos de baixa hidrologia”. Também defendeu que o leilão garante a complementariedade necessária para a expansão das renováveis.

Na próxima sexta-feira (20), está previsto mais um LRCAP, desta vez para contratar energia gerada por termelétricas a óleo diesel, óleo combustível e biodiesel.

Relacionadas
São Paulo (SP), 18/03/2026 - Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, participa de entrevista coletiva para falar sobre Leilão de Reserva de Capacidade na forma de Potência de 2026 - UTEs a Gás Natural, Carvão Nineral e UHEs, realizado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e Ministério das Minas e Energia. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
Leilão contrata 19 mil MW em leilão histórico para reserva energética
Edição:
Sabrina Craide
leilão de energia Energia Elétrica ministério de minas e energia MME
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
usina da GNA, no Porto do Açu
Economia Entidades questionam fontes poluentes no leilão de reserva de energia
qua, 18/03/2026 - 21:12
barcelona, raphinha
Esportes Raphinha marca dois em goleada do Barcelona na Liga dos Campeões
qua, 18/03/2026 - 21:11
Com o aumento do uso da internet por adolescentes o compartilhamento de fotos íntimas se tornou um perigo para muitos jovens que não medem os riscos dessa exposição
Direitos Humanos Rolagem infinita será proibida ao público infantil nas redes
qua, 18/03/2026 - 21:07
Brasília- DF – 09/3/2026 – Reunião da CPMI do INSS. - Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Justiça Dados de Vorcaro foram reinseridos no sistema da CPI do INSS, diz PF
qua, 18/03/2026 - 21:02
Brasília (DF), 18/03/2026 - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participa de cerimônia de assinatura de decretos que regulamentam o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente - ECA. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Internacional Lula vai a Bogotá para Cúpula que deve tratar de tensões na região
qua, 18/03/2026 - 20:59
Rivaldo Barbosa e Domingos Brazão. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil e Câmara dos Deputdos/Divulgação
Justiça Dois condenados pela morte de Marielle são transferidos para Bangu 8
qua, 18/03/2026 - 20:42
Ver mais seta para baixo