FGC inicia pagamento de garantia a clientes do Banco Pleno

Cerca de 152 mil clientes do Banco Pleno, instituição associada ao Banco Master liquidada em fevereiro, podem pedir o pagamento de garantias do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) a partir desta segunda-feira (23). O fundo começou a liberar os pagamentos.

Ao todo, os 152 mil credores têm direito a receber cerca de R$ 4,8 bilhões em garantias, referentes a depósitos, investimentos como Certificados de Depósito Bancário (CDB) e outros produtos cobertos pelo fundo.

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Como resgatar

Os investidores pessoas físicas já podem solicitar o resgate por meio do aplicativo oficial do FGC. O processo inclui cadastro, validação de dados e assinatura digital do pedido.

Após a confirmação, o valor é depositado na conta indicada em até dois dias úteis.

Para pessoas jurídicas, a solicitação deve ser feita exclusivamente pelo site do fundo.

Limite de garantia

O FGC cobre até R$ 250 mil por Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) por instituição financeira. Há ainda um teto global de R$ 1 milhão por investidor a cada período de quatro anos.

O FGC cobre os seguintes recursos e investimentos:

Contas correntes e poupança;

CDB e RDB;

Letras financeiras dos seguintes tipos: LCI, LCA, LC, LH, LCD;

Depósitos a prazo;

Operações compromissadas com títulos elegíveis.

Em caso de liquidação, o FGC é o caminho para recuperar os valores dentro do limite.

Recursos e investimentos não cobertos pelo FGC:

CRI e CRA;

Debêntures;

Letras financeiras dos seguintes tipos: LF, LI, LIG, ;

Títulos públicos, porque esses papéis são cobertos pelo Tesouro Nacional;

Títulos de capitalização;

Fundos de renda fixa: em caso de quebra, têm CNPJ separado da instituição e podem ir para outro gestor;

Depósitos no exterior;

Depósitos judiciais.

Liquidação

A liberação dos recursos foi possível após a consolidação das informações dos credores pelo liquidante nomeado pelo Banco Central. A quebra do Banco Pleno ocorreu no contexto das dificuldades enfrentadas por instituições ligadas ao conglomerado financeiro do Banco Master.

Pagamentos em andamento

O FGC também informou avanços no pagamento de garantias a clientes de outras instituições do mesmo grupo. Até agora, cerca de 689 mil credores já receberam valores relacionados a bancos como Master e Letsbank, o equivalente a 89% do total de beneficiários e R$ 39 bilhões pagos.

Próximas etapas

No caso do Will Bank, o fundo ainda aguarda a lista completa de credores para iniciar os pagamentos integrais. Já houve antecipações para valores menores, com mais de 1 milhão de pessoas atendidas.

O FGC segue orientando investidores a acompanhar os canais oficiais para verificar prazos e procedimentos de resgate.