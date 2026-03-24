logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Governo federal entrega 2,2 mil moradias do Minha Casa, Minha Vida

Medida vai beneficiar mais de 8,8 mil famílias em três estados
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 24/03/2026 - 14:31
Brasília
Brasília (DF), 24/03/2026 - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participa da entrega simultânea de 2.215 moradias do Minha Casa, Minha Vida. A cerimônia também ocorre nos municípios de Santarém (PA), Dias d’Avila (BA), Rio Largo (AL) e São Braz (AL). Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O governo federal entregou nesta terça-feira (24) 2.215 moradias do programa Minha Casa, Minha Vida. Em nota, o Palácio do Planalto informou que as unidades vão beneficiar mais de 8,8 mil famílias nos estados do Pará, da Bahia e de Alagoas.

“Não tem sonho mais extraordinário pra um homem e pra uma mulher do que uma casinha pra cuidar dos seus filhos. Não tem nada mais sagrado do que saber que é seu”, disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia no Palácio do Planalto.

Na cidade paraense de Santarém, 1.408 famílias serão beneficiadas e o valor do investimento totaliza R$ 116,3 milhões, do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), mecanismo do governo federal gerido pela Caixa Econômica Federal.

No município de Dias D'Ávila (BA), o investimento será de R$ 21,83 milhões via FAR, sob responsabilidade da Caixa e execução da Vertical Engenharia Ltda. A estimativa é que o empreendimento beneficie diretamente cerca de 592 pessoas na região.

Já em Rio Largo (AL), o investimento total acumulado será de R$ 64,5 milhões também via FAR. O empreendimento consiste em 609 casas em loteamento, cada uma com 40,54 metros quadrados (m²), destinadas a beneficiar 2.436 pessoas.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Modalidade rural

O município alagoano de São Brás recebeu investimento total de R$ 3,75 milhões provenientes do Orçamento Geral da União (OGU) para a construção de 50 unidades habitacionais.

O projeto, executado sob a modalidade rural e gerido pela Associação dos Produtores de Leite de São Brás e Região (Asplesb), prevê moradias situadas às margens do Rio São Francisco e próxima a uma lagoa, visando facilitar a atividade produtiva local.

Ao todo, 42 famílias receberam unidades sem custo, enquanto oito famílias contribuíram com uma taxa simbólica de R$ 750, equivalente a 1% do valor do imóvel. Ainda segundo a Presidência, as mulheres representam entre 90% e 92% dos beneficiários.

 

Relacionadas
Entidades (RS), 20/01/2026 - Unidades habitacionais do Empreendimento Junção Rio Grande, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Minha Casa, Minha Vida Entidades Urbanas recebe propostas até terça
Entidades (RS), 20/01/2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de entrega de 1.276 unidades habitacionais do Empreendimento Junção Rio Grande, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Lula entrega 1.276 unidades do Minha Casa, Minha Vida no RS
06.10.2025 – Visita e cerimônia de entrega de 2.837 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV)
Minha Casa, Minha Vida deverá contratar 3 milhões de moradias até 2026
Edição:
Valéria Aguiar
Minha Casa Minha Vida Famílias Estados Pará Bahia Alagoas FAR
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 10/06/2025 - Campanha de vacinação contra gripe. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Saúde Campanha de vacinação contra a gripe começa neste sábado em SP
ter, 24/03/2026 - 16:35
Greve de caminhoneiros causa desabastecimento de combustível em postos de gasolina da cidade de Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro.
Economia Levantamento aponta falta de diesel em 142 municípios gaúchos
ter, 24/03/2026 - 16:25
Rio de janeiro (RJ), 20/03/2026 - Ministério da Justiça realiza ações de fiscalização em postos de combustíveis. Frame: Rodolpho Rodrigues/TV Brasil
Economia Fiscalização da ANP tem 11 autuados por indícios de preços abusivos
ter, 24/03/2026 - 16:01
Dinheiro, Real Moeda brasileira. Foto: José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
Economia Vendas do Tesouro Direto batem recorde para meses de fevereiro
ter, 24/03/2026 - 15:41
Notas de 200 reais 02/09/2020 REUTERS/Adriano Machado
Economia Arrecadação federal bate recorde e soma R$ 222,1 bilhões em fevereiro
ter, 24/03/2026 - 15:38
Teerã, 24/03/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Tehran's Gandi Hospital in the aftermath of US Israeli airstrikes 2. Foto: Hossein Zohrevand/Press TV
Internacional Israel e EUA atacaram quase 400 unidades de saúde no Líbano e Irã
ter, 24/03/2026 - 15:31
Ver mais seta para baixo