Governo federal leiloa terminais pesqueiros de Aracaju e Cananéia

K. Coelho L&R arrematou terminal de Cananéia no litoral paulista
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 03/03/2026 - 16:54
São Paulo
Aracaju (SE), 03/03/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Terminal Pesqueiro de Aracaju. Foto: Governo de Sergipe/Divulgação
© Governo de Sergipe/Divulgação

Mais de R$ 102 mil foram arrecadados pelo governo federal nos leilões de terminais pesqueiros realizados na manhã de hoje (3), na B3, em São Paulo. A maior oferta foi proposta pela K. Coelho L&R, que arrematou o terminal pesqueiro de Cananéia, no litoral paulista, por R$ 101,1 mil como valor de outorga. A empresa foi a única concorrente. O ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, acompanhou o certame na capital.

O leilão de concessão foi promovido pelo Ministério da Pesca e Aquicultura, com apoio da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República. Três terminais pesqueiros públicos seriam leiloados, mas o terminal de Santos, também no litoral paulista, acabou sendo adiado.

O critério de julgamento foi o de maior oferta, correspondente ao maior valor de outorga para cada terminal pesqueiro.

Além do terminal pesqueiro de Cananéia, também foi concedido o terminal de Aracaju (SE). A vencedora foi a BTJ Distribuidora, única concorrente, que ofereceu R$ 990 como valor de outorga.

Segundo o ministério, a concessão oferece ao setor privado o direito de explorar economicamente os terminais por um período de 20 anos, prevendo investimentos na ordem de milhões de reais para a modernização e operação das instalações.

 

Edição:
Maria Claudia
Leilão terminais pesqueiros Aracaju Cananéia
