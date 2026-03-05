logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Governo regulamenta regras de salvaguardas em acordos comerciais

Medida protege indústria brasileira em caso de excesso de importações
Pedro Rafael Vilela - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 04/03/2026 - 21:31
Brasília
O Porto de Santos responde por quase 30% da balança comercial do país. Importação, exportação, balança comercial, porto, navio, container, comércio exterior - Foto: Divulgação/Porto de Santos
© Divulgação/Porto de Santos

No mesmo dia em que o Congresso Nacional concluiu a internalização do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, que cria uma das maiores zonas de livre comércio do planeta, o governo federal publicou um decreto que regulamenta as regras de aplicação de salvaguardas para produtores nacionais.  

De acordo com o decreto, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), nesta quarta-feira (4), as medidas de salvaguardas bilaterais poderão ser aplicadas quando as importações de um produto sujeito a condições preferenciais, em decorrência de um acordo, aumentarem em quantidade e em condições tais que causem ou ameacem causar um prejuízo grave à indústria doméstica.

As medidas podem ser adotadas para proteger tanto o setor industrial quanto o agrícola.

Segundo o governo, a adoção de uma salvaguarda pode, por exemplo, levar à suspensão temporária do cronograma de desconto tarifário negociado ou ao restabelecimento da tarifa aplicada antes da vigência de um acordo comercial.

Também poderá ser instituída uma cota tarifária, com a definição de um volume de importações até o qual as mercadorias continuam a usufruir das preferências pactuadas. Ultrapassado esse limite, os produtos passam a estar sujeitos à suspensão do cronograma de desgravação tarifária ou ao restabelecimento das tarifas anteriormente aplicadas.

Ainda segundo o decreto, caberá à Câmara de Comércio Exterior (Camex) adotar medidas de salvaguarda, após investigação conduzida pelo Departamento de Defesa Comercial da Secretaria de Comércio Exterior do MDIC (Decom/Secex).

A indústria doméstica poderá solicitar investigação de salvaguardas bilaterais e, em circunstâncias excepcionais, a Secex também fica autorizada a abrir investigações de ofício.

O mecanismo já havia sido anunciado na semana passada pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, e era uma demanda especialmente do setor agrícola brasileiro.

Isso porque, no final do ano passado, o Parlamento Europeu aprovou regras mais rígidas para importações agrícolas vinculadas ao acordo com o Mercosul, cujas medidas seriam acionadas se importações em grande volume causarem ou ameaçarem prejuízo grave aos produtores europeus.

O setor do agronegócio nacional queria que essas salvaguardas fossem assumidas também pelo governo brasileiro, em caso de aumento das importações de produtos europeus concorrentes.

Relacionadas
09/01/2026 - Embaixadores da UE aprovam provisoriamente acordo com Mercosul. Foto: União Europeia/Mercosul
Senado aprova acordo entre Mercosul e União Europeia
Brasília (DF), 04/12/2025 - O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, durante a abertura da 6ª Reunião Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), no Palácio Itamaraty. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Alckmin: governo prepara decreto de salvaguardas no acordo Mercosul-UE
European Commission President Ursula von der Leyen attends the EU commission weekly college meeting, in Brussels, Belgium, March 16, 2022. Olivier Hoslet/Pool via REUTERS
União Europeia acelera acordo comercial com o Mercosul, diz Comissão
Edição:
Carolina Pimentel
acordo mercosul-ue União Europeia salvaguardas importações
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
O Porto de Santos responde por quase 30% da balança comercial do país. Importação, exportação, balança comercial, porto, navio, container, comércio exterior - Foto: Divulgação/Porto de Santos
Economia Governo regulamenta regras de salvaguardas em acordos comerciais
qua, 04/03/2026 - 21:31
DIA MUNDIAL DO BRINCAR
Política Licença-paternidade de até 20 dias é aprovada no Senado 
qua, 04/03/2026 - 21:30
09/01/2026 - Embaixadores da UE aprovam provisoriamente acordo com Mercosul. Foto: União Europeia/Mercosul
Economia Senado aprova acordo entre Mercosul e União Europeia
qua, 04/03/2026 - 21:20
leonardo jardim, flamengo
Esportes Técnico Leonardo Jardim é anunciado pelo Flamengo
qua, 04/03/2026 - 21:10
04/03/2026 - A Polícia Federal lamenta informar que Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, um dos presos na Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quarta-feira (4/3), atentou contra a própria vida, enquanto se encontrava sob custódia da instituição na Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais. Foto: PM MG/Divulgação
Justiça Aliado de Daniel Vorcaro, Sicário morre na prisão em BH
qua, 04/03/2026 - 21:07
Madri, Espanha, 26.04.2023 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva e comitiva brasileira se encontram c em Madri com primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanchez. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Política Lula conversa com Pedro Sánchez e confirma viagem à Espanha
qua, 04/03/2026 - 20:24
Ver mais seta para baixo