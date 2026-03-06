logo ebc
Guerra contra o Irã faz petróleo dos EUA saltar 12%

Preço do barril saltou US$ 9,89, chegando a US$ 90,90
Erwin Seba – repórter da Reuters
Publicado em 06/03/2026 - 18:44
Londres
Bandeira do Irã com gráfico de ações e um modelo miniatura de bomba de petróleo em ilustração 09/10/2023 REUTERS/Dado Ruvic/Ilustração
Os contratos futuros do petróleo negociados nos EUA subiram mais de 12% nesta sexta-feira (6), mas permaneceram abaixo do Brent, já que os compradores buscaram barris disponíveis, com a oferta do Oriente Médio limitada pelo fechamento efetivo do Estreito de Ormuz, em meio à guerra dos EUA e Israel contra o Irã, que se expande.

Os contratos futuros do petróleo Brent fecharam a US$ 92,69 por barril, com alta de US$ 7,28, ou 8,52%. O petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) terminou a US$ 90,90 por barril, com alta de US$ 9,89, ou 12,21%.

Foi o segundo dia consecutivo em que os ganhos dos futuros do petróleo dos EUA superaram os do contrato do Brent.

"Os refinadores e as casas comerciais estão buscando barris alternativos, e os EUA são o maior produtor", disse Giovanni Staunovo, analista do UBS.

"Para evitar que os estoques nos EUA sejam reduzidos muito rapidamente por meio de exportações muito altas, o spread está voltando para os custos de transporte."

Janiv Shah, vice-presidente de análise de petróleo da Rystad Energy, apontou vários fatores para a divergência nos ganhos de quinta e sexta-feira entre o WTI e o Brent.

"Parece que há alguma força potencial nas refinarias da Costa do Golfo dos EUA sobre as margens e arbitragens para a Europa, bem como Washington sobre os futuros", disse Shah.

Nesta sexta-feira, o petróleo teve seu maior ganho semanal desde a extrema volatilidade da pandemia de covid-19 em 2020, já que o conflito no Oriente Médio manteve interrompidos o transporte marítimo e as exportações de energia pelo vital Estreito de Ormuz.

Barril acima de US$100?

O ministro de energia do Catar disse ao Financial Times que espera que todos os produtores de energia do Golfo Pérsico fechem as exportações dentro de semanas, uma medida que, segundo ele, poderia levar o petróleo a US$150 por barril, de acordo com uma entrevista publicada hoje.

"O pior cenário possível está se desenvolvendo diante de nossos olhos", disse John Kilduff, sócio da Again Capital.

"Acho que todas as previsões de US$100 por barril estão prestes a se concretizar."

O petróleo iniciou sua forte alta depois que os EUA e Israel lançaram ataques contra o Irã no último sábado, levando o Irã a interromper a passagem de navios-tanque pelo Estreito de Ormuz.

O fornecimento de petróleo equivalente a cerca de 20% da demanda mundial normalmente passa por essa hidrovia todos os dias.

Com o fechamento efetivo do estreito por sete dias, isso significa que cerca de 140 milhões de barris de petróleo -- o equivalente a cerca de 1,4 dia da demanda global -- não puderam chegar ao mercado.

O conflito se espalhou pelas principais áreas de produção de energia do Oriente Médio, interrompendo a produção e forçando o fechamento de refinarias e usinas de gás natural liquefeito.

 

Conflito no Oriente Médio Ataque no Irã Petróleo EUA Estreito de Ormuz
