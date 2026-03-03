logo ebc
Haddad: conflito não deve impactar economia brasileira imediatamente

Segundo ele, economia está em bom momento de atração de investimentos
Bruno Bocchini - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 02/03/2026 - 21:08
São Paulo 
São Paulo (SP), 02/03/2026 - Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fala com jornalistas após Aula Magna na Faculdade de Economia da USP. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

Os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã não deverão ter impactos imediatos na macroeconomia brasileira, disse, nesta segunda-feira (2), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Ele ponderou, no entanto, que é difícil prever o desenrolar do conflito e que a pasta está analisando “com cautela” a questão. 

“A escala do conflito vai determinar muita coisa. A economia brasileira está em um momento muito bom de atração de investimento. Mesmo que haja uma turbulência de curto prazo, ela não deve impactar as variáveis macroeconômicas, a não ser, conforme eu disse, que esse conflito venha a escalar", disse na Universidade de São Paulo, antes de ministrar uma aula magna aos estudantes da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da instituição.

“Vamos acompanhar com cautela para eventualmente estarmos preparados para uma piora do ambiente econômico que nesse momento é difícil prever que vai acontecer", acrescentou.

Mais cedo, um comandante da Guarda Revolucionária do Irã disse que o país fechou o estreito de Ormuz para a passagens de navios e que as embarcações que tentarem passar pelo local serão incendiadas. O local é uma rota fundamental para o transporte mundial de petróleo.

