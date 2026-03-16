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Economia

Radioagência Nacional lança nova temporada da série Tira-Dúvidas do IR

Produção terá 22 episódios publicados às segundas e sextas-feiras
Agência Brasil
Publicado em 16/03/2026 - 19:20
Brasília
Brasília (DF), 11/03/2026 - Tira-Dúvidas do IRPF de 2026. Arte/Agência Brasil
© Arte/Agência Brasil

A Radioagência Nacional lança, nesta segunda-feira (16), a nova edição da série Tira-Dúvidas do IR. Com 22 episódios, a temporada de 2026 chega com o propósito de contribuir para facilitar a vida dos contribuintes na declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) deste ano.

No ar desde 2023, a série Tira-Dúvidas do IR será publicada sempre nas segundas e sextas-feiras, até o final do prazo para entrega da declaração. Além disso, a produção terá conteúdos transmitidos na Rádio Nacional e que estarão disponíveis na Radioagência Nacional e na Agência Brasil.

Entre os destaques desta temporada, o Tira-Dúvidas do IR vai listar as principais mudanças divulgadas pela Receita Federal, explicar as formas de declaração e dar dicas pontuais. Como na edição de 2025, a produção também vai verificar e desmentir fake news relacionadas à declaração do IRPF.

Em 2024, a série Tira-Dúvidas do IR venceu o Prêmio de Educação Fiscal, e o repórter Edgard Matsuki, nome à frente do projeto, foi escolhido entre os 50 jornalistas +Admirados da Imprensa de Economia, Negócios e Finanças, em 2025. O produto jornalístico tem a produção de Marizete Cardoso, edição de Beatriz Arcoverde e coordenação de Bruna Athayde.

Clique aqui e confira o primeiro episódio.

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Edição:
Denise Griesinger
Tira-Dúvidas do IR radioagência nacional IRPF Imposto de Renda IRPF 2026
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