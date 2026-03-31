logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Lei reestrutura carreiras no Executivo e cria mais de 24 mil cargos

Reorganização é a maior já feita em um único mandato, diz MGI
Agência Brasil
Publicado em 31/03/2026 - 09:54
Brasília
Fachada do Ministério da Saúde
© Rodrigo Coutinho/MS

Mais de 200 mil servidores do Executivo Federal terão as carreiras reorganizadas, com a criação de mais de 24 mil cargos para professores e técnicos. A Lei 15.367/2026, publicada nesta terça-feira (31) no Diário Oficial da Uniãoconsolida mais de 20 temas relacionados à gestão de pessoas e às relações de trabalho no serviço público federal.

De acordo com o Ministério de Gestão e Inovação, é a maior reestruturação de carreiras do Executivo federal em um mandato. 

O objetivo é racionalizar estruturas administrativas. Para isso, 1.392 cargos vagos foram transformados em 428 novos cargos efetivos, sem aumento de despesa. 

O impacto orçamentário está estimado em até R$ 5,3 bilhões em 2026. O valor está previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA) deste ano e corresponde a cerca de 1,5% das despesas com pessoal previstas pelo Executivo federal.

Principais pontos da Lei 15.367/2026:

  • reestruturação de carreiras no Executivo Federal;
  • 200 mil servidores impactados;
  • mais de 24 mil cargos criados;
  • implantação de uma carreira transversal (Analista Técnico do Poder Executivo);
  • reorganização e modernização de cargos existentes;
  • transformação de cargos considerados obsoletos.

Carreira

Uma das bases da nova legislação, no âmbitos do MGI, é a criação da carreira de analista técnico do Poder Executivo Federal, de nível superior, destinada ao suporte técnico e administrativo às políticas públicas. Além disso, a medida reorganiza 66 cargos hoje dispersos em diferentes planos e prevê a criação de 1,5 mil cargos de nível superior.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Educação

A norma também cria o Plano Especial de Cargos do Ministério da Educação, que reorganiza a estrutura de cargos em torno de funções mais alinhadas às políticas educacionais, promovendo maior racionalidade administrativa sem ampliação de despesas. 
Também está autorizada a criação de 13.187 cargos de professores e 11.576 cargos de técnicos administrativos em educação, com ocupação gradual. A medida fortalece a rede federal de ensino, amplia a oferta educacional e contribui para a interiorização da educação profissional e tecnológica no país.

Relacionadas
Destaque Concurso Unificado. Foto: Arte/EBC
MGI anuncia o adiamento da divulgação do resultado final do CNU
Brasília - 22.05.2023 - Foto Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Foto: Antônio Cruz/ Agência Brasil/Arquivo
Senado aprova reestruturação de carreiras do serviço público federal
São Paulo (SP) 18/08/2024 UNIP em São Paulo, candidatos do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) a espera da abertura dos portões. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Aprovados em três carreiras do CNU têm resultados finais homologados
Edição:
Talita Cavalcante
MGI executivo federal Diário Oficial da União
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
CPI do Crime Organizado (CPICRIME) realiza oitiva do fundador e ex-presidente do Conselho de Administração da Reag Investimentos. A CPI apura suspeitas de lavagem de dinheiro e uso do comércio de joias para movimentar recursos de facções, além de avaliar a eficácia das políticas públicas de combate à lavagem de dinheiro no País. A finalidade da comissão é apurar a atuação, expansão e o funcionamento de organizações criminosas no território brasileiro, em especial de facções e milícias, de modo a permitir a identificação de soluções adequadas para o seu combate, especialmente por meio do aperfeiçoamento da legislação atualmente em vigor. Mesa: presidente da CPICRIME, senador Fabiano Contarato (PT-ES); relator da CPICRIME, senador Alessandro Vieira (MDB-SE). Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Política Senador critica restrição ao uso de dados do Coaf em CPI
ter, 31/03/2026 - 11:37
Rio de Janeiro (RJ), 26/03/2025 - Circo social no Projeto Palco Giratório. Foto: Ricardo Maciel/Divulgação
Cultura Política Nacional das Artes quer ampliar acesso e direito da população
ter, 31/03/2026 - 11:22
São Paulo (SP), 12/02/2026 - Viatura da Polícia Civil de São Paulo. Foto: PCSP/Divulgação
Geral SP: polícia desarticula grupo que roubava medicamentos de alto custo
ter, 31/03/2026 - 11:19
Logo da Agência Brasil
Economia Contas públicas têm déficit primário de R$ 16,4 bilhões em fevereiro
ter, 31/03/2026 - 11:05
Brasília - 27/06/2023 - O Programa Universidade Para Todos (Prouni) oferta bolsas de estudo, integrais e parciais (50% do valor da mensalidade do curso), em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de educação superior privadas. As inscrições podem ser feitas pelo celular ou pelo computador. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Educação MEC divulga lista de espera do Prouni para bolsas do ensino superior
ter, 31/03/2026 - 10:32
Brasília (DF), 31/03/2025 - Resolução da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), publicada nesta segunda-feira (31) no Diário Oficial da União, estabelece o novo teto para reajuste de preços de remédios vendidos em farmácias e drogarias de todo o país. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Saúde Medicamentos podem ter reajuste de até 3,81% a partir desta terça
ter, 31/03/2026 - 10:28
Ver mais seta para baixo