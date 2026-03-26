logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Lula diz que aumento do preço dos combustíveis é injustificável

Para o presidente, alta não tem a ver com a guerra no Oriente Médio
Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 26/03/2026 - 13:36
Brasília
Anápolis (GO), 26/03/2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita à fábrica da CAOA. Foto: Ricardo Stuckert/PR
© Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que não há justificativas para o aumento do preço do óleo diesel, uma vez que a alta do petróleo foi compensada pelos subsídios feitos pelo governo federal. Lula acrescentou que os aumentos da gasolina e do etanol não têm nada a ver com a guerra no Oriente Médio.

“Por isso, estamos com a Polícia Federal e os Procons na rua para pegar todas as pessoas que tiram proveito para prejudicar o povo e os caminhoneiros”, disse o presidente durante visita à unidade industrial da montadora Caoa, que reinaugurou, nesta quinta-feira (26), sua planta fabril em Anápolis (GO), por meio de parceria com a montadora chinesa Changan.

Irã

Ao discursar, Lula voltou a criticar a guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Segundo ele, não é correto que outros países – em especial, seus cidadãos – paguem o preço dessa guerra.

“Não vamos deixar a responsabilidade da guerra contra o Irã chegar no preço da alface, da cebola e do feijão que o povo brasileiro come. Não é possível que façam guerra a 15 mil quilômetros de distância do Brasil, e sobre para nós aqui, porque importamos 30% do óleo diesel”, disse o presidente.

“A gente criou subsídio e a gente tem a Petrobras para não permitir que o aumento chegue ao consumidor. Mesmo assim, tem malandro no posto de gasolina aumentando a gasolina e o etanol, que não têm nada a ver com a guerra no Irã. E estão aumentando o óleo diesel, mesmo com a gente dando subsídio”, complementou.

Entenda

O comportamento do preço dos combustíveis, especialmente os derivados de petróleo, como diesel, gás e gasolina, está sendo observado com atenção por autoridades, representantes do setor e motoristas por causa da guerra no Irã, que tem levado distúrbios à cadeia global de petróleo.

No Brasil, o governo federal adotou medidas para suavizar a escalada de preços, incluindo a zeragem de alíquotas do PIS e da Cofins, tributos federais incidentes sobre o diesel.

O diesel, utilizado por ônibus, caminhões e tratores, é o derivado que mais sente a pressão internacional. Um dos motivos é que o Brasil importa 30% do óleo que consome.

Relacionadas
Greve de caminhoneiros causa desabastecimento de combustível em postos de gasolina da cidade de Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro.
Sobe para 166 número de cidades do Sul que relatam escassez de diesel
Rio de janeiro (RJ), 20/03/2026 - Ministério da Justiça realiza ações de fiscalização em postos de combustíveis. Frame: Rodolpho Rodrigues/TV Brasil
Fiscalização da ANP tem 11 autuados por indícios de preços abusivos
Rio de Janeiro (RJ), 20/03/2026 - Preços dos combustíveis em posto Shell na Lapa. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
MJSP faz plantão para atender Procons contra aumento de combustível
Edição:
Juliana Andrade
Lula Combustíveis EUA Irã Israel diesel gasolina etanol Conflito no Oriente Médio Ataque no Irã
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 17/09/2025 - Fachada do hospital DF Star, onde Jair Bolsonaro está internado. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Bolsonaro pode ter alta amanhã e deve seguir para prisão domiciliar
qui, 26/03/2026 - 14:53
Anápolis (GO), 26/03/2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita à fábrica da CAOA. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Política Lula diz que governo apresentará solução para famílias endividadas
qui, 26/03/2026 - 14:26
Brasília - 27/06/2023 - O Programa Universidade Para Todos (Prouni) oferta bolsas de estudo, integrais e parciais (50% do valor da mensalidade do curso), em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de educação superior privadas. As inscrições podem ser feitas pelo celular ou pelo computador. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Educação Prouni: prazo para entrar na lista de espera termina quinta-feira (26)
qui, 26/03/2026 - 14:16
Fachada da Casa da Democracia, centro cultural que futuramente vai ocupar o prédio histórico do Palácio Tiradentes, no centro do Rio de Janeiro
Política Novo presidente da Alerj será escolhido nesta quinta-feira
qui, 26/03/2026 - 13:55
Anápolis (GO), 26/03/2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita à fábrica da CAOA. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Economia Lula diz que aumento do preço dos combustíveis é injustificável
qui, 26/03/2026 - 13:36
Brasília - 24/09/2025 -Brasília - 24/09/2025 -Reunião da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara para ouvir a deputada federal Carla Zambelli. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Internacional Justiça italiana aceita extradição de Zambelli; ainda cabe recurso
qui, 26/03/2026 - 13:33
Ver mais seta para baixo