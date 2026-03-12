logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Oito em cada 10 brasileiros de até 40 anos defendem fim da escala 6x1

Levantamento foi feito pela Nexus - Pesquisa e Inteligência de Dados
Bruno Bocchini - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 12/03/2026 - 17:45
São Paulo
Brasília (DF), 01/05/2025 - Ato do Dia do Trabalhador pede o fim da escala 6x1 e melhores condições de trabalho e renda, realizado na Rodoviária do Plano Piloto. Foto: José Cruz/Agência Brasil
© José Cruz/Agência Brasil

Levantamento da Nexus - Pesquisa e Inteligência de Dados mostra que 82% dos brasileiros de 16 a 40 anos são a favor do fim da escala 6x1, sem redução salarial. Na média geral, considerando todas as faixas etárias, 63% dos brasileiros defendem o fim da escala 6x1, independentemente da questão salarial.

A pesquisa, divulgada nesta quinta-feira (12), entrevistou 2.021 pessoas com 16 anos ou mais, nas 27 unidades da federação, entre os dias 30 de janeiro e 5 de fevereiro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.

Faixas etárias

De acordo com a pesquisa, 31% dos jovens de 16 a 24 anos (Geração Z) são totalmente favoráveis ao fim da escala 6x1, independentemente de a medida ter ou não impacto o pagamento dos trabalhadores; 47% deles disseram que são favoráveis se a proposta não ocasionar diminuição salarial; e 4% são favoráveis sem ter opinião formada sobre a manutenção ou redução dos salários. No total, 82% dos entrevistados dessa faixa etária defenderam o fim do 6x1, se não houver alteração no salário.

Já 35% dos brasileiros entre 25 e 40 anos (millennials) são totalmente favoráveis ao fim do 6x1, independentemente de isso impactar ou não o pagamento dos trabalhadores. Segundo os dados, 42% são favoráveis se a medida aprovada não implicar redução salarial. Há ainda 5% que se dizem favoráveis, mas ainda sem ter opinião formada sobre a condicionante (manutenção ou redução dos salários). No total, 82% são favoráveis ao fim do 6x1, sem queda na remuneração.

A aprovação do fim da escala 6x1 cai para 62%, no entanto, entre os brasileiros de 41 a 59 e, para 48%, entre a população com mais de 60 anos.

CEO da Nexus, Marcelo Tokarski destaca que há um grupo relevante de pessoas que apoia o fim da escala 6x1, mesmo com a diminuição da remuneração. "Há um grupo menor, mas relevante, que apoia o fim da escala independentemente do impacto salarial, o que sugere uma mudança de valores em relação ao trabalho”, destaca.

Relacionadas
Movimento feminista entrega carta de protesto ao governo federal
Fim da escala 6x1: proposta pode aliviar dupla jornada das mulheres
São Paulo (SP), 03/03/2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participa da II Conferência Nacional do Trabalho. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
Fim do 6x1: Lula propõe negociação entre patrões, empregados e governo
São Paulo (SP), 23/02/2026 - Ministro Guilherme Boulos participa da estreia do programa Alô Alô Brasil do jornalista Datena na rádio Nacional, nos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Acabar com a escala 6x1 é prioridade do governo, afirma Boulos
Edição:
Juliana Andrade
escala 6x1 trabalhador redução da jornada de trabalho
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 12/03/2026 - Presidente da Republica Luiz Inacio Lula da Silva durante cerimônia de assinatura da ordem de serviço do Contorno Sul Metropolitano de Maringá, da construção da Estrada Boiadeira (Umuarama – Cruzeiro do Oeste) e de anúncios nos setores de portos e aeroportos do Paraná, realizada no Palácio do Planalto. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Política Governo federal autoriza R$ 2 bi em obras de infraestrutura no Paraná
qui, 12/03/2026 - 18:30
Caixa d’água da Sabesp se rompe e deixa um morto e sete feridos em SP. Caso ocorreu em Mairiporã, na Grande São Paulo Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros
Geral Sabesp pagará auxílio para atingidos por rompimento de reservatório
qui, 12/03/2026 - 18:13
Brasília (DF), 05/07/2025 - Pacientes realizam cirurgias e exames no Hospital Universitário de Brasília (HUB) como parte do
Saúde UFRJ terá novo centro de tratamento e pesquisa sobre doenças raras
qui, 12/03/2026 - 17:57
Members of the military police special unit detain suspected drug dealers during a police operation against drug trafficking at the favela do Penha, in Rio de Janeiro, Brazil October 28, 2025. REUTERS/Aline Massuca
Geral Mais dez policiais são denunciados por crimes na Operação Contenção
qui, 12/03/2026 - 17:56
Brasília (DF), 01/05/2025 - Ato do Dia do Trabalhador pede o fim da escala 6x1 e melhores condições de trabalho e renda, realizado na Rodoviária do Plano Piloto. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Economia Oito em cada 10 brasileiros de até 40 anos defendem fim da escala 6x1
qui, 12/03/2026 - 17:45
Santos (SP), 02/01/2026 - A Petrobras inicia produção de petróleo do navio-plataforma P-78, no campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos. Búzios 6 (P-78) possui capacidade de produzir 180 mil barris de óleo e 7,2 milhões de m³ de gás diários. Foto: Petrobras/Divulgação
Economia Petrobras pagou R$ 277,6 bi em tributos em 2025; saiba detalhes
qui, 12/03/2026 - 17:06
Ver mais seta para baixo