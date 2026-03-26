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Economia

Petrobras descobre petróleo em Marlim Sul, no pré-sal de Campos

Estatal classifica óleo como de “excelente qualidade”
Bruno de Freitas Moura - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 26/03/2026 - 10:55
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 26/03/2026 – Petrobras descobre petróleo em Marlim Sul, no pré-sal de Campos. Arte Petrobras
© Arte Petrobras

A Petrobras descobriu a presença de óleo em poço exploratório no campo de Marlim Sul, localizado no pré-sal da Bacia de Campos, litoral do Rio de Janeiro.

De acordo com comunicado da companhia a investidores nesta quinta-feira (26), o óleo encontrado é classificado como de “excelente qualidade”.

O poço 3-BRSA-1397-RJS está localizado a 113 quilômetros da costa na cidade fluminense de Campos dos Goytacazes, em profundidade d’água de 1.178 metros. Para ter noção, a distância equivale a 31 estátuas do Cristo Redentor “empilhadas”.

A companhia informou que o intervalo portador de petróleo foi constatado através de perfis elétricos, indícios de gás e amostragem de fluido.

As amostras seguirão posteriormente para análises laboratoriais, que permitirão caracterizar as condições dos reservatórios e fluidos encontrados, possibilitando a continuidade da avaliação do potencial da área, diz o comunicado.

A companhia explica que a exploração (passo anterior à produção) no pré-sal visa à recomposição das reservas de petróleo em áreas maduras, assegurando sustentabilidade da companhia e o atendimento à demanda nacional de energia, no período de diversificação energética.

O campo de Marlim Sul foi descoberto em novembro de 1987. A Petrobras é a operadora única do campo.

Entre os campos de petróleo da Bacia de Campos, além de Marlim Sul há os de Marlim e Marlim Leste.

A Bacia de Campos é a segunda maior produtora de petróleo do pré-sal, com 7% do total. A campeã é Santos, também no litoral do Sudeste, com 78%.

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Edição:
Maria Claudia
Petrobras Marlim Sul pré-sal de Campos
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