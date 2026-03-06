logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Petrobras registra lucro líquido de R$ 110,1 bilhões em 2025

Desempenho foi impulsionado pelo aumento da produção de óleo e gás
Rafael Cardoso - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 05/03/2026 - 21:47
Rio de Janeiro
Edifício sede da Petrobras
© Fernando Frazão/Agência Brasil

A Petrobras registrou lucro líquido de R$ 110,1 bilhões em 2025, impulsionado principalmente pelo aumento da produção de petróleo e gás, e pela geração de caixa da empresa. O crescimento foi de 198,9% em relação a 2024.

Segundo o relatório divulgado nesta quinta-feira (5), no quarto trimestre do ano passado o lucro foi de R$ 15,6 bilhões. Na comparação com o terceiro trimestre de 2025, houve aumento de 52,3%. 

Os números refletem um ano de resultados considerados sólidos pela estatal, mesmo em um cenário de queda no preço internacional do petróleo. Em 2025, o barril do Brent registrou retração de cerca de 14% em relação ao ano anterior, fator que pressionou parte das receitas da companhia.

A Petrobras destacou que o desempenho foi sustentado pelo aumento da produção total de óleo e gás, que cresceu cerca de 11% no ano, além do avanço de novos projetos no pré-sal. O relatório menciona o início da operação de plataformas como o FPSO Almirante Tamandaré e o avanço de unidades em campos como Búzios e Mero.

Outro indicador relevante foi o EBITDA ajustado, que alcançou R$ 244,3 bilhões em 2025, mostrando estabilidade em relação ao ano anterior, apesar da queda do Brent. O resultado foi parcialmente compensado pelo aumento do volume produzido e pela maior eficiência operacional.

“Os resultados de 2025 comprovam a consistência da nossa estratégia, baseada em disciplina de capital, aumento de produção e eficiência operacional. Mesmo em um cenário de forte queda do Brent, geramos R$ 200 bilhões de caixa operacional no ano. Continuamos a apresentar um fluxo de caixa robusto, apoiado por projetos de qualidade que ampliam a produção, com alto retorno e rápida geração de caixa”, disse Fernando Melgarejo, diretor financeiro da Petrobras.

Segundo a companhia, o desempenho operacional também contribuiu para um recorde nas exportações de petróleo no quarto trimestre, que chegaram a 999 mil barris por dia.

No quarto trimestre, o lucro líquido atribuível aos acionistas da Petrobras foi de R$ 15,563 bilhões, abaixo do registrado no trimestre anterior, quando o resultado havia sido de R$ 32,7 bilhões. A variação foi influenciada por fatores como a oscilação cambial e mudanças no desempenho operacional ao longo do período.

Além dos resultados financeiros, a Petrobras informou que pagou R$ 277,6 bilhões em tributos à União, estados e municípios em 2025 e distribuiu R$ 45,2 bilhões em proventos aos acionistas ao longo do ano.

* Matéria alterada em 06/03, às 12h10, para correção de informação no título e no primeiro parágrafo. O lucro registrado foi de R$ 110,1 bilhões em 2025, e não R$ 110,6 bilhões, como anteriormente informado.

Relacionadas
Santos (SP) 25/03/2025 - A plataforma P-74, que opera no pré-sal da Bacia de Santos, é uma das que capturam e reinjetam CO2. Foto: André Ribeiro/Agência Petrobras
Petrobras bate recorde de produção e amplia exportações em 2025
Edifício sede da Petrobras na Avenida Chile, centro da cidade.
Petrobras compra 42,5% de bloco de exploração de petróleo na Namíbia
Edição:
Sabrina Craide
Petrobras lucro da petrobrás Óleo e Gás
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Indústrias
Economia Alta da atividade industrial em janeiro não compensa perdas acumuladas
sex, 06/03/2026 - 13:49
Florida, 06/03/2026 - Secretary of War Pete Hegseth underscored the importance of strong, regional border security today during the inaugural Americas Counter Cartel Conference at U.S. Southern Command headquarters in Doral. Foto: U.S. Southern Command/Divulgação
Internacional EUA ameaça "agir sozinho" em países latinos-americanos
sex, 06/03/2026 - 13:34
São Paulo (SP), 28/07/2025 - Polícia Militar de São Paulo. Foto: PMSP/Divulgação
Justiça Justiça autoriza exumação do corpo da PM morta com tiro na cabeça
sex, 06/03/2026 - 13:10
Pessoas caminham pela Times Square em Nova York
Internacional Economia dos EUA fecha vagas em fevereiro; desemprego sobe para 4,4%
sex, 06/03/2026 - 13:00
Brasília (DF), 23/01/2025 - Telefone celular com ligações de spam ou fraude. As prestadoras de telefonia móvel e fixa terão que enviar mensalmente à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) os relatórios referentes a chamadas recebidas, incluindo aquelas com indícios de alteração indevida de código de acesso (spoofing) nos números de telefones. Esta técnica é usada por criminosos para falsificar o número de telefone de uma ligação.. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Economia Febraban alerta sobre golpe do falso gerente
sex, 06/03/2026 - 12:38
Botucatu (SP), 18/01/2026 - O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, iniciou a vacinação contra a dengue com a primeira vacina 100% nacional, de dose única, desenvolvida pelo Instituto Butantan. Foto: Walterson Rosa/MS
Saúde Vacina brasileira contra a dengue mantém eficácia por até 5 anos
sex, 06/03/2026 - 12:27
Ver mais seta para baixo