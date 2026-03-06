logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

PF apura irregularidades em gestão previdenciária do Amazonas

Operação Sine Consensu foi deflagada nesta sexta-feira
Alex Rodrigues - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 06/03/2026 - 12:20
Brasília
Dinheiro, Real Moeda brasileira. Foto: José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
© José Cruz/Agência Brasil/Arquivo

A Polícia Federal (PF) revelou, nesta sexta-feira (6), que está investigando as suspeitas de irregularidades na aplicação de recursos financeiros do fundo previdenciário dos servidores públicos do Amazonas, administrado pela Fundação de Previdência do Estado (Amazonprev).

Autorizados pela Justiça Federal, policiais federais realizaram buscas e apreenderam documentos na sede da fundação nesta manhã.

A Justiça também determinou o imediato afastamento de três servidores da Amazonprev, suspeitos de participação no desvio de milhões de reais do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Amazonas, entre junho e setembro de 2024.

Segundo a PF, cerca de R$ 390 milhões foram aplicados em letras financeiras de instituições privadas em desacordo com normas de governança e de regras federais aplicáveis aos investimentos de recursos previdenciários. Letras financeiras são títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras com o objetivo de captar recursos de longo prazo, mediante a promessa de maior rentabilidade para os investidores.

De acordo com a PF, foram identificados indícios de irregularidades em procedimentos internos, bem como movimentações financeiras consideradas atípicas. Os indício reunidos durante a apuração inicial embasaram a Operação Sine Consensu, que a PF deflagrou esta manhã, com o apoio do Ministério da Previdência Social.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Gestão temerária

Os investigados são suspeitos de gestão temerária e corrupção. Entre eles estão o ex-gestor de recursos e coordenador do Comitê de Investimentos da Amazonprev, Claudinei Soares; o ex-diretor de Previdência, André Luis Bentes de Souza, e o diretor de Administração e Finanças, Cláudio Marins de Melo. A reportagem da Agência Brasil ainda não conseguiu contato com os suspeitos e segue aberta a receber suas manifestações.

Em nota, a Amazonprev informou que está colaborando com as investigações e que permanece à disposição para prestar todas as informações solicitadas pelos órgãos competentes, com o objetivo de contribuir para o pleno esclarecimento dos fatos.

Sem citar nomes, a fundação informou que um dos três alvos da operação policial desta sexta-feira deixou o cargo comissionado e o quadro funcional ainda em 2024 – sem especificar o mês. E que os outros dois servidores pertencentes ao quadro efetivo do órgão já foram afastados de suas funções, conforme determinação judicial.

A Amazonprev afirmou que as aplicações suspeitas não representam riscos para o pagamento dos benefícios de aposentados e pensionistas do estado, pois o Fundo de Previdência do Amazonas apresenta superávit atuarial de R$ 1,7 bilhão, com mais de R$ 11 bilhões em recursos.

“O saldo é suficiente para garantir o pagamento de todas as aposentadorias e pensões do presente e os benefícios futuros dos servidores atualmente na ativa.”

Relacionadas
São Paulo (SP), 31/07/2025 - Viatura da Polícia Civil de São Paulo. Foto: PCSP/Divulgação
Governo de SP diz que fará rigorosa apuração sobre corrupção policial
Rio de Janeiro (RJ), 29/11/2024 - Boto-cor-de-rosa no Rio Negro, perto de Manaus. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Insegurança é barreira para 62% das mulheres viajarem sozinhas
Edição:
Maria Claudia
PF Operação Sine Consensu gestão previdenciária Amazonas
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Indústrias
Economia Alta da atividade industrial em janeiro não compensa perdas acumuladas
sex, 06/03/2026 - 13:49
Florida, 06/03/2026 - Secretary of War Pete Hegseth underscored the importance of strong, regional border security today during the inaugural Americas Counter Cartel Conference at U.S. Southern Command headquarters in Doral. Foto: U.S. Southern Command/Divulgação
Internacional EUA ameaça "agir sozinho" em países latinos-americanos
sex, 06/03/2026 - 13:34
São Paulo (SP), 28/07/2025 - Polícia Militar de São Paulo. Foto: PMSP/Divulgação
Justiça Justiça autoriza exumação do corpo da PM morta com tiro na cabeça
sex, 06/03/2026 - 13:10
Pessoas caminham pela Times Square em Nova York
Internacional Economia dos EUA fecha vagas em fevereiro; desemprego sobe para 4,4%
sex, 06/03/2026 - 13:00
Brasília (DF), 23/01/2025 - Telefone celular com ligações de spam ou fraude. As prestadoras de telefonia móvel e fixa terão que enviar mensalmente à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) os relatórios referentes a chamadas recebidas, incluindo aquelas com indícios de alteração indevida de código de acesso (spoofing) nos números de telefones. Esta técnica é usada por criminosos para falsificar o número de telefone de uma ligação.. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Economia Febraban alerta sobre golpe do falso gerente
sex, 06/03/2026 - 12:38
Botucatu (SP), 18/01/2026 - O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, iniciou a vacinação contra a dengue com a primeira vacina 100% nacional, de dose única, desenvolvida pelo Instituto Butantan. Foto: Walterson Rosa/MS
Saúde Vacina brasileira contra a dengue mantém eficácia por até 5 anos
sex, 06/03/2026 - 12:27
Ver mais seta para baixo