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Economia

Publicado texto do CMN sobre crédito para cidades atingidas pela chuva

Diário Oficial da União traz resolução
Agência Brasil
Publicado em 16/03/2026 - 08:01
Brasília
01/03/2026 - Ubá (MG) - Estragos devido às fortes chuvas e transbordamento do Rio Ubá, na região central da cidade. Foto: Tânia Rego/Agência Brasil
© Tânia Rego/Agência Brasil

O Conselho Monetário Nacional (CMN) publica na edição desta segunda-feira (16) do Diário Oficial da União resolução que prevê crédito emergencial a pessoas físicas e empresas afetadas pelas enchentes em fevereiro e março deste ano.

Os recursos, que podem chegar a R$ 500 milhões do superávit financeiro do Fundo Social do Pré-Sal, destinam-se a cidades que tiveram o estado de calamidade pública reconhecido pelo Poder Executivo federal.

Crédito

Os recursos poderão ser usados para:

  • reconstrução de instalações danificadas;
  • aquisição de máquinas e equipamentos;
  • capital de giro para empresas afetadas.

Segundo o governo, a iniciativa busca acelerar a retomada da atividade produtiva e recompor a capacidade econômica local nas áreas atingidas.

O CMN é o principal órgão responsável pela formulação da política monetária e financeira do país. O colegiado é presidido pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e também é composto pelo presidente do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo, e pela ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.

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Edição:
Talita Cavalcante
chuvas em minas CMN Diário Oficial
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