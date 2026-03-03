logo ebc
Receita apreende R$ 69 milhões em ação especial anticontrabando

Operação nacional prendeu 14 pessoas e apreendeu 800 kg de drogas
Wellton Máximo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 03/03/2026 - 18:31
Brasília
Brasília (DF), 03/03/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Operação da Receita Federal anticontrabando. Foto: Receita Federal/Divulgação
© Receita Federal/divulgação

A Receita Federal do Brasil apreendeu R$ 69,1 milhões em mercadorias durante operações realizadas em todo o país de 27 de fevereiro a 3 de março, em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Contrabando, celebrado nesta terça-feira (3).

As ações ocorreram simultaneamente em 37 localidades, com fiscalização reforçada em fronteiras, portos, aeroportos, rodovias e centros de distribuição. O foco foi reprimir crimes como contrabando, descaminho, pirataria, tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e lavagem de dinheiro.

Cerca de 450 servidores participaram diretamente das operações, com apoio de viaturas, drones, cães farejadores e caminhões.

Principais números da operação:

  • R$ 69,1 milhões em mercadorias apreendidas;
  • Desse total, R$ 25,4 milhões em eletrônicos retidos;
  • R$ 15,2 milhões em vestuário e acessórios, do total de R$ 69,1 milhões;
  • Mais de 800 quilos (kg) de drogas apreendidos;
  • 14 pessoas presas de um total de 1.332 abordadas;
  • 37 localidades com ações simultâneas;
  • 450 servidores mobilizados.

Apreensões de destaque

No Aeroporto Internacional de Viracopos, foram apreendidos 16 canos de fuzil na sexta-feira (27).

Na região de Foz do Iguaçu (PR), as equipes interceptaram R$ 4 milhões em mercadorias irregulares e 156 kg de substância análoga à maconha. Em uma única abordagem a um ônibus, foram encontrados produtos avaliados em R$ 2,5 milhões, incluindo mais de 200 celulares e medicamentos introduzidos clandestinamente no país.

Atuação integrada

Além da Receita Federal, participaram das ações órgãos como a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), polícias militares e civis, ministérios públicos e guardas municipais.

Segundo a Receita, a atuação conjunta reforça o combate às organizações criminosas e busca proteger a economia formal, a concorrência leal e a segurança da sociedade.

Edição:
Juliana Andrade
