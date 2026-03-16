logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Receita divulga datas de restituição de IR; 1º lote sai em 29 de maio

Contribuintes acima de 80 anos têm prioridade
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 16/03/2026 - 11:35
Brasília
Brasília (DF), 24/04/2025 - Arte para matéria sobre Tira-Dúvidas do Imposto de Renda 2025. O que acontece se eu não declarar o Imposto de Renda? O que eu faço se eu perder o prazo para declaração do Imposto de Renda? Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil

As restituições do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, referente ao exercício de 2026, ano-calendário de 2025, serão pagas em quatro lotes, sendo o primeiro em 29 de maio.

As informações foram publicadas nesta segunda-feira (16) pela Receita Federal por meio de ato declaratório no Diário Oficial da União.

Confira, a seguir, o calendário completo de pagamento de restituições:

  • primeiro lote em 29 de maio de 2026;
  • segundo lote em 30 de junho de 2026;
  • terceiro lote em 31 de julho de 2026;
  • quarto lote em 28 de agosto de 2026.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

De acordo com o texto, as restituições serão disponibilizadas ao contribuinte por ordem de entrega da declaração, com observância das seguintes prioridades:

  • contribuintes acima de 80 anos;
  • contribuintes de 60 a 79 anos;
  • contribuintes com deficiência física ou mental ou doença grave;
  • contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;
  • contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e optaram simultaneamente por receber a restituição via Pix;
  • contribuintes que, exclusivamente, utilizarem a declaração pré-preenchida ou optarem por receber a restituição por meio do sistema de pagamento Pix.
Relacionadas
Brasília (DF), 24/04/2025 - Arte para matéria sobre Tira-Dúvidas do Imposto de Renda 2025. Como corrigir erros na declaração do Imposto de Renda? Arte/Agência Brasil
Prazo para enviar declaração do IR começa na próxima segunda
Brasília (DF), 26/10/2023, Prédio do Banco Central em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Mercado estima redução da Selic em 0,25 ponto esta semana
01/03/2026 - Ubá (MG) - Estragos devido às fortes chuvas e transbordamento do Rio Ubá, na região central da cidade. Foto: Tânia Rego/Agência Brasil
Governo libera crédito emergencial para atingidos pelas chuvas
Edição:
Maria Claudia
Receita Federal restituição de IR Diário Oficial. Imposto de Renda
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 19/11/2025 – Fachada do prédio do banco de Brasília (BRB). Em março de 2025, o conselho do Banco BRB aprovou a compra de 58% do capital do Banco Master, valor estimado em R$ 2 bilhões. O acordo previa que o BRB, uma sociedade de capital e controlada majoritariamente pelo Governo do Distrito Federal (GDF) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Justiça Justiça suspende uso de terrenos como garantia de capitalização do BRB
seg, 16/03/2026 - 13:25
Gisele Alves Santana. Foto: Gisele Alves Santana/instagram
Geral PM morta com tiro na cabeça não tinha tendência suicida, diz ex-marido
seg, 16/03/2026 - 13:25
Comércio eletrônico,Cartão de Crédito Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Economia Mutirão da Febraban para negociar dívidas com bancos vai até 31/03
seg, 16/03/2026 - 13:07
Brasília (DF), 02/02/2026 - O ministro do STF, Flávio Dino, participa da abertura do Ano Judiciário de 2026 do Supremo Tribunal Federal (STF). Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Dino acaba com a aposentadoria compulsória como punição a juízes
seg, 16/03/2026 - 13:06
Brasília (DF), 17/09/2025 - Fachada do hospital DF Star, onde Jair Bolsonaro está internado. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Bolsonaro apresenta melhora clínica, mas segue em UTI
seg, 16/03/2026 - 12:30
Brasília (DF), 24/04/2025 - Arte para matéria sobre Tira-Dúvidas do Imposto de Renda 2025. Anti-fake: Receita Federal enviou e-mail sobre inconsistências na declaração? Arte/Agência Brasil
Economia IRPF 2026 terá restituição automática para pequenos contribuintes
seg, 16/03/2026 - 12:03
Ver mais seta para baixo