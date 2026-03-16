Receita divulga datas de restituição de IR; 1º lote sai em 29 de maio

Contribuintes acima de 80 anos têm prioridade

As restituições do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, referente ao exercício de 2026, ano-calendário de 2025, serão pagas em quatro lotes, sendo o primeiro em 29 de maio.

As informações foram publicadas nesta segunda-feira (16) pela Receita Federal por meio de ato declaratório no Diário Oficial da União.

Confira, a seguir, o calendário completo de pagamento de restituições:

primeiro lote em 29 de maio de 2026;

segundo lote em 30 de junho de 2026;

terceiro lote em 31 de julho de 2026;

quarto lote em 28 de agosto de 2026.

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De acordo com o texto, as restituições serão disponibilizadas ao contribuinte por ordem de entrega da declaração, com observância das seguintes prioridades: