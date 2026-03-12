logo ebc
Rio sedia evento para debater e impulsionar o turismo no Brasil

TurisMall acontece até sábado nos principais pontos da cidade
Ana Cristina Campos – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 12/03/2026 - 15:13
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 12/03/2026 - Abertura do TurisMall no Museu do Amanhã, região central da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

Começa nesta quinta-feira (12) e vai até sábado (14) a primeira edição da feira de turismo TurisMall, plataforma multieventos de turismo, negócios e inovação. Concebido como uma plataforma estratégica permanente, o evento integra governos, lideranças internacionais, investidores e entidades institucionais.

O TurisMall vai ocupar pontos-chave da cidade do Rio de Janeiro como o Museu do Amanhã, o Museu de Arte do Rio (MAR), o Copacabana Palace, a Casa Firjan e a Associação Comercial do Rio de Janeiro.

O Museu do Amanhã será o ponto de encontro para agentes e operadores no fórum de turismo. Além de atividades profissionalizantes, o local abrigará estandes de empresas e estados para realização de negócios. 

Serão 20 expositores da iniciativa pública e privada, e entre os destinos confirmados, estão Mato Grosso do Sul, São Paulo, Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, Niterói e Petrópolis.

Segundo o presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Marcelo Freixo, o Brasil teve mais de 9 milhões de turistas internacionais em 2025 e foi o país que mais cresceu no turismo internacional, em 37%. O segundo país foi o Egito, com 20%.

"O Brasil oferece uma experiência em todos os cantos. O maior produto de exportação é a alegria do povo, com muita diversidade na cultura”, disse na abertura do evento. 

O ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, informou que janeiro de 2026 foi o melhor mês da série histórica em passageiros domésticos com mais de 9 milhões de turistas internos. 

“No início do ano, os turistas estrangeiros injetaram US$ 730 milhões, fomentando a economia”, disse o ministro.

A empresária e criadora do evento Mônica Medeiros disse que estar à frente de um evento setorial de turismo e negócios, como mulher, é uma conquista que carrega responsabilidade e visão de futuro. 

“Ao inaugurar o TurisMall no Museu do Amanhã e em outros espaços emblemáticos do Rio de Janeiro, buscamos ir além da experiência, com geração de impacto econômico fomentando os negócios locais, promovendo um legado para a cidade”, afirmou.

Confira s programação no site oficial do evento

O ministro do Turismo, Gustavo Feliciano e o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, participam da cerimônia de abertura do TurisMall no Museu do Amanhã, região central da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
O ministro do Turismo, Gustavo Feliciano e o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, participam da cerimônia de abertura do TurisMall no Museu do Amanhã, região central da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
turismo Rio de Janeiro Turismall
