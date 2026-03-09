RS: produtores rurais alertam para problemas no fornecimento de diesel

Produtores rurais do Rio Grande do Sul reclamam que está faltando óleo diesel no estado e alertam que problemas no fornecimento desse combustível para as propriedades rurais gaúchas podem prejudicar a colheita da safra de verão.

Em um comunicado publicado no sábado (7) em suas redes sociais, a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul) informou que o cenário atual é crítico, principalmente porque neste momento está ocorrendo o auge da safra de verão, especialmente de soja e arroz. O Rio Grande do Sul é o principal responsável pela produção de arroz no país, sendo responsável por 70% dos grãos produzidos no Brasil.

“A Farsul vem a público externar sua preocupação com reclamações recorrentes, por parte de produtores rurais, da não entrega de combustíveis pelos Transportadores Revendedores Retalhistas (TRRs) nas últimas 48 horas e a informação de que o serviço não será normalizado neste final de semana”, escreveu a Farsul. ]

O TRR é a empresa autorizada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) para adquirir combustível a granel, óleo lubrificante acabado e graxa envasados em grandes quantidades para depois revender aos produtores rurais.

Ele também é responsável pelo armazenamento, transporte, controle de qualidade e assistência técnica ao consumidor quando da comercialização de combustíveis.

Segundo a Farsul, as empresas responsáveis pela distribuição de diesel nas propriedades rurais têm afirmado que o problema se inicia já nas refinarias que, sem aviso prévio ou justificativa, com a suspensão da distribuição desses combustíveis.

“A Farsul ressalta a gravidade da situação. O Rio Grande do Sul está em meio a colheita da safra de verão, em especial arroz e soja. O atraso no trabalho faz com que as lavouras fiquem expostas a intempéries em um estado que já vem sofrendo volumoso prejuízo pelo acúmulo de perdas em razão de eventos climáticos, impactando em toda a economia gaúcha”.

ANP

Por meio de nota, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis informou que vem monitorando o caso desde que recebeu informações sobre "dificuldades pontuais" de aquisição de diesel por produtores rurais.

Segundo a ANP, seus técnicos apuraram que o Rio Grande do Sul conta com estoques suficientes para assegurar o abastecimento regular de diesel e que a “produção e a entrega do combustível seguem em ritmo regular pelo principal fornecedor da região”.

A ANP informou ainda que está notificando formalmente as distribuidoras para prestarem esclarecimentos sobre o volume em estoque, os pedidos recebidos e os pedidos efetivamente aceitos.

“Cabe destacar que o Rio Grande do Sul é um estado que produz mais diesel do que consome, encontra-se com nível de estoque regular e não foram constatadas justificativas técnicas ou operacionais que expliquem uma eventual recusa no fornecimento do produto. Além disso, informamos que aumentos de preços injustificados no estado também serão objeto de investigação da ANP em conjunto com órgãos de defesa do consumidor.”

Procurada pela Agência Brasil, a Petrobras informou que “não houve qualquer alteração em relação às entregas de diesel por parte de suas refinarias e que elas estão ocorrendo conforme o planejado”.

Em nota, a Petrobras destacou ainda que, as entregas de diesel para o estado do Rio Grande do Sul “estão sendo realizadas dentro do volume programado”.