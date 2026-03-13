logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Setor de serviços cresce 0,3% em janeiro e volta ao nível recorde

Em 12 meses, expansão acumulada é 3%, diz IBGE
Bruno de Freitas Moura - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 13/03/2026 - 10:20
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ) 30/04/2024 – Trabalhadores usam ônibus em deslocamento na volta para casa, na região da Central do Brasil. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O volume de serviços prestados no Brasil voltou a crescer depois de dois meses e fechou janeiro com variação positiva de 0,3%. Com esse resultado, o segmento, que inclui atividades como transporte, turismo, restaurantes, salão de beleza, internet e tecnologia da informação (TI), alcança o ponto mais alto já registrado, igualando os recordes de outubro e novembro de 2025.

A alta de janeiro segue o recuo de 0,2% em dezembro e variação nula (0%) de novembro.

Os dados fazem parte da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada nesta sexta-feira (13), no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

O gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo, explica que o IBGE classifica o crescimento de 0,3% no mês como “variação positiva”, por não representar um crescimento significativo.

O desempenho de janeiro representa alta de 3,3% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Em 12 meses, o setor acumula expansão de 3%. Dessa forma, os serviços se encontram em um patamar 20,1% acima do período pré-pandemia de covid-19 (fevereiro de 2020).

A média móvel trimestral, que mostra a tendência recente de comportamento do segmento econômico, teve variação nula em relação ao período de três meses terminado em dezembro de 2025.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Atividades

Para chegar aos dados, o IBGE busca informações sobre 166 tipos de serviços, agrupados em cinco atividades.

Três grupos apresentaram crescimento na passagem de dezembro para janeiro:

- outros serviços: 3,7%

- informação e comunicação: 1%

- transportes: 0,4%

Os serviços profissionais, administrativos e complementares ficaram estáveis (0,0%). A única taxa negativa ficou com os serviços prestados às famílias (-1,2%).

Para Rodrigo Lobo o resultado de janeiro teve como destaque os segmentos agenciamento de espaços de publicidade, TI, serviços financeiros auxiliares e atividades de correio.

Turismo

A Pesquisa Mensal de Serviços traz ainda o índice de atividades turísticas (Iatur), que recuou 1,1% em janeiro, na comparação com o mês anterior. Já em comparação com o mesmo mês de 2025, há expansão de 3,5%, puxada pelos ramos de transporte aéreo de passageiros; agências de viagens; restaurantes; e serviços de reservas relacionados a hospedagens.

O Iatur reúne 22 das 166 atividades de serviços investigadas na pesquisa e que são ligadas à atividade turística, como hotéis, agências de viagens, bufê e transporte aéreo de passageiros.

São divulgadas informações de 17 unidades da federação: Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás e Distrito Federal, Amazonas, Pará, Mato Grosso, Alagoas e Rio Grande do Norte.

Conjuntura econômica

A Pesquisa Mensal de Serviços é a terceira de três levantamentos conjunturais divulgados mensalmente pelo IBGE. Nos últimos dias o instituto revelou que a indústria cresceu 1,8% de dezembro para janeiro e 0,5% em 12 meses

Já o comércio expandiu 0,4% de dezembro para janeiro e acumula alta de 1,6% em 12 meses. 

 

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 16/11/2023 - Empada do Ki Empada Boa, que concorre no
Setor de serviços cresce 2,8% em 2025, quinto ano seguido de alta
Transporte coletivo na região central do Rio de Janeiro
Setor de serviços cresce 0,3% em outubro, nono mês seguido de alta
São Paulo (SP), 23/03/2023 - Passageiros optam por ônibus no Terminal Barra Funda, durante a greve dos metroviários em São Paulo que paralisa o Metrô. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Setor de serviços cresce 0,6% em setembro; oitavo mês seguido de alta
Edição:
Valéria Aguiar
setor de serviços Transporte turismo restaurantes salão de beleza IBGE
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Edifício sede da Petrobras
Economia Petrobras aprova adesão ao programa do governo para baratear diesel
sex, 13/03/2026 - 11:23
Iranians take part in a protest marking the annual al-Quds Day (Jerusalem Day) on the last Friday of the holy month of Ramadan, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Tehran, Iran, March 13, 2026. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY TPX IMAGES OF THE DAY
Internacional Sob bombas, multidões vão às ruas no Irã em apoio aos palestinos
sex, 13/03/2026 - 11:15
Rio de Janeiro (RJ) 30/04/2024 – Trabalhadores usam ônibus em deslocamento na volta para casa, na região da Central do Brasil. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Setor de serviços cresce 0,3% em janeiro e volta ao nível recorde
sex, 13/03/2026 - 10:20
Brasília (DF), 17/10/2025 - Ministério da Saúde lança campanha nacional e país registra queda de casos de sífili. Foto: MS/Dvulgação
Saúde SUS passa a adotar antibiótico para prevenir sífilis e clamídia
sex, 13/03/2026 - 09:56
Santo Antônio do Içá (AM), 23/07/2025 - Integrante da comitiva do Ministério Público do AM, abraçando a mulher indígena que afirma ter sido violentada por quatro policiais e um guarda-municipal. Foto: MPAM/Divulgação
Direitos Humanos Entenda como nova lei põe fim a atenuantes para estupro de vulnerável
sex, 13/03/2026 - 09:28
Brasília (DF), 10/03/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Cantor Alceu Valença. Foto: Rodrigo Maluco/PECK e MV Produções
Cultura Turnê pelo Brasil comemora 80 anos de Alceu Valença
sex, 13/03/2026 - 08:30
Ver mais seta para baixo