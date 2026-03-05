logo ebc
Vorcaro é tranferido de Guarulhos para presídio no interior de SP

Banqueiro foi levado para a Penitenciária II de Potim
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 05/03/2026 - 15:59
São Paulo
São Paulo (SP), 04/03/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Ex-banqueiro Daniel Vorcaro, CEO do Banco Master. Foto: Banco Master/Divulgação
O banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, foi transferido nesta quinta-feira (5) para a Penitenciária II de Potim, no interior de São Paulo. A informação foi confirmada pela Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo, mas o motivo da transferência não foi informado.

O empresário estava preso desde quarta (4) no Centro de Detenção Provisória (CDP) 2 de Guarulhos, na região metropolitana da capital paulista, quando teve a prisão mantida pela Justiça Federal durante audiência de custódia

Nessa unidade prisional também se encontram presos o ex-médico Roger Abdelmassih, condenado a 181 anos de prisão por 48 estupros de suas pacientes, e o empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, motorista do Porsche que provocou a morte de um motorista de aplicativo em 2024.

Localizada no Vale do Paraíba e inaugurada em 2002, a Penitenciária II de Potim atualmente tem capacidade para 844 presos, mas é ocupada por 472 pessoas, segundo dados oficiais da Secretaria de Administração Penitenciária.

Procurada pela Agência Brasil, a defesa de Vorcaro disse que não ia comentar sobre o caso.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Histórico

Daniel Vorcaro foi preso novamente na quarta de manhã pela Polícia Federal, na terceira fase da Operação Compliance Zero

No ano passado, o empresário também foi alvo de um mandado de prisão da operação, mas ganhou direito à liberdade provisória, mediante uso de tornozeleira eletrônica.

A nova prisão foi fundamentada em mensagens encontradas no celular do banqueiro, apreendido na primeira fase da operação. Nas mensagens, Vorcaro ameaça jornalistas e pessoas que teriam contrariado seus interesses.

A Compliance Zero apura fraudes bilionárias no Banco Master, que causaram um rombo de até R$ 47 bilhões ao Fundo Garantidor de Créditos para o ressarcimento a investidores. 

Ao ser preso, Vorcaro foi encaminhado inicialmente para a Superintendência da Polícia Federal de São Paulo, mas a corporação pediu que fosse transferido, alegando que suas instalações não tinham estrutura para mantê-lo preso preventivamente e funcionavam apenas como unidade de trânsito de detentos.

No mesmo dia, à tarde, Vorcaro acabou sendo transferido para o CDP de Guarulhos, onde permaneceu até esta tarde.

Vinicius Lisboa
