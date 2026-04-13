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Economia

Alckmin: só um estado ainda não aderiu ao subsídio do diesel

Medida integra o pacote para conter a alta dos combustíveis
Bruno Bocchini - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 13/04/2026 - 20:06
São Paulo
Brasília (DF), 09/03/2026 - Vice-Presidente da República, Geraldo Alckmin, durante gravação do programa Na Mesa com Datena. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
© Bruno Peres/Agência Brasil

O vice-presidente Geraldo Alckmin disse nesta segunda-feira (13) que apenas uma das 27 unidades da Federação ainda não aderiu à proposta do governo federal de subsídio ao diesel importado. A medida, que integra o pacote para conter a alta dos combustíveis, terá o custo dividido igualmente entre a União e os estados que aceitaram o acordo. 

Alckmin não disse qual estado ainda não aderiu ao programa. “Vinte e seis estados já aderiram. De repente, a gente chega à unanimidade, aos 27”, declarou.

Há duas semanas, o vice-presidente disse que os estados do Rio de Janeiro e de Rondônia indicaram que não iriam aderir à proposta de subsídio. 

“O governo tirou o PIS Cofins do diesel, colocou um subsídio federal no diesel e convidou os estados para também participar. Não obrigou ninguém. Os estados reduzem 0,32 centavos o ICMS e o governo federal, para quem reduzir 0,32, coloca uma redução de mais 0,32, dá um subsídio. Então, a população ganha 0,64 centavos por litro durante 2 meses”, explicou.

Alckmin projetou ainda que, com a construção de novas refinarias, o país deverá ficar autossuficiente na produção de diesel em cerca de 5 anos. 

“Há um estudo da Petrobras que, em cinco anos, pode zerar [a importação de diesel]. A gente terminando as refinarias, a gente também ficar autossuficiente em diesel, mas não é a realidade hoje”, disse.

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Edição:
Sabrina Craide
diesel subsídio ao diesel Gerlado Alckmin ICMS
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