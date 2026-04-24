Anac estabelece restrições para transporte de power banks em aviões

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) atualizou as regras para o transporte de carregadores portáteis (power banks) em voos. O objetivo é aumentar a segurança das operações aéreas.

Segundo a Anac, as medidas têm o objetivo de reduzir o risco de incêndios em cabine, pois as baterias de lítio podem apresentar falhas que levam ao superaquecimento.

A portaria regulatória que revisa regras já existentes foi publicada no Diário Oficial da União. A revisão incorporou as novas especificações da Organização da Aviação Civil Internacional (Oaci) sobre o transporte desses itens.

As novas regras estabelecem:

Power banks devem ser transportados exclusivamente na bagagem de mão (regra já existente, agora reforçada);

Cada passageiro poderá transportar, no máximo, dois power banks;

Equipamentos devem ter capacidade de até 100Wh;

Modelos entre 100 Wh e 160 Wh precisarão de autorização prévia da companhia aérea;

Modelos superiores a 160 Wh são proibidos e deverão ser descartados antes da entrada na aeronave;

Power banks não devem ser utilizados para carregar outros eletrônicos a bordo da aeronave;

Power banks devem estar protegidos contra curto-circuito, com os terminais isolados ou na embalagem original;

É proibido recarregar power banks a bordo da aeronave.

A Anac orienta que passageiros entrem em contato com as empresas aéreas antes de embarcar portando power banks.

Para mais informações sobre itens permitidos e restrições no transporte aéreo, consulte o site da Anac.