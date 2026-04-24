logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Aneel define que maio terá bandeira tarifária amarela

Justificativa é a redução das chuvas no período
Luciano Nascimento - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 24/04/2026 - 18:48
São Luís
Altamira (PA), 22/12/2025 - - Retrospectiva 2025 - Foto feita em 08/01/2025 - No dia 5 de maio de 2016, foi inaugurada a Usina Hidrelétrica (UHE) Belo Monte. Localizada no Rio Xingu, no Pará, sua capacidade instalada é de 11.233,1 MW, sendo reconhecida como a maior hidrelétrica 100% brasileira. O empreendimento utiliza, em seu reservatório principal, uma tecnologia preservacionista conhecida como fio d’água, o monitoramento das estruturas, previsto no Plano, é um dos mais bem equipados do país. Dispondo de 1.976 instrumentos, de 12 diferentes tipos, realiza-se uma avaliação periódica ao desempenho das estruturas de concreto dos 28 diques que conformam o Reservatório Intermediário e das barragens de Pimental e Belo Monte. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou hoje (24) que a bandeira tarifária em maio será amarela, com um acréscimo nas contas de luz para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

Segundo a Aneel, a decisão foi tomada devido à redução de chuvas na transição do período chuvoso para o seco, o que leva a uma geração hidrelétrica menor e ao acionamento de usinas termelétricas, com custo mais elevado. 

"Em consequência, os consumidores de energia elétrica terão custo adicional de R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos", explicou a agência reguladora.

A conta de luz está com bandeira verde, sem acréscimo, desde janeiro, definida devido às condições favoráveis de geração de energia, com os reservatórios das usinas hidrelétricas em níveis satisfatórios. 

Criado em 2015 pela Aneel, o sistema de bandeiras tarifárias reflete os custos variáveis da geração de energia elétrica. 

Divididas em cores, as bandeiras indicam quanto está custando para o SIN gerar a energia usada nas residências, em estabelecimentos comerciais e nas indústrias.

A cada mês, as condições de operação do sistema de geração de energia elétrica são reavaliadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS),  que define a melhor estratégia de geração de energia para atendimento da demanda e traça uma previsão de custos a serem cobertos pelas bandeiras. 

As cores das bandeiras tarifárias são definidas a partir da previsão de variação do custo da energia em cada mês. Quando a conta de luz é calculada pela bandeira verde, não há nenhum acréscimo. Quando são aplicadas as bandeiras vermelha ou amarela, a conta tem acréscimo a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumido.

Os valores cobrados são os seguintes: 

  • bandeira amarela, com condições de geração menos favoráveis, a tarifa sofre acréscimo de R$ 1,88 para cada 100 quilowatt-hora (kWh) consumido; 
  • bandeira vermelha, no Patamar 1, com condições mais custosas de geração, a tarifa sofre acréscimo de R$ 4,46 para 100 quilowatt-hora kWh consumido; 
  • bandeira vermelha, no Patamar 2, as condições de geração são ainda mais custosas, com acréscimo na tarifa de R$ 7,87 para cada 100 quilowatt-hora kWh consumido. 
Relacionadas
Eletricidade, energia, lâmpada
Aneel mantém bandeira verde e conta de luz não terá acréscimo em abril
Conta de energia elétrica
Aneel divulga calendário para anúncio de bandeiras tarifárias em 2026
Foz do Iguaçu (PR), 14/04/2026 - Paineis solares da planta de energia fotovoltaica flutuante da usina Itaipu Binacional. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Energia solar em Itaipu tem potencial para dobrar capacidade da usina
Edição:
Fernando Fraga
Aneel energia elétrica tarifas de energia bandeira tarifária
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Notas de dólar 16 de maio de 2016 REUTERS/Kham
Economia Dólar fecha abaixo de R$ 5, e bolsa cai com cautela global
sex, 24/04/2026 - 20:05
Rio de Janeiro (RJ), 29/05/2025 - Polícia prende cantor MC Poze do Rodo no Rio de Janeiro. Foto: MC Poze do Rodo/Instagram
Justiça Justiça Federal decreta nova prisão de MC Ryam SP e MC Poze
sex, 24/04/2026 - 19:53
Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça PGR dá aval para Bolsonaro fazer cirurgia no ombro
sex, 24/04/2026 - 19:35
Power Bank. Foto: Phillips/Divulgação
Economia Anac estabelece restrições para transporte de power banks em aviões
sex, 24/04/2026 - 19:18
EBC e Unifap inauguram novo canal digital de TV no sul do Amapá. Foto: Anatel/Divulgação
Cultura EBC e Unifap inauguram novo canal digital de TV no sul do Amapá
sex, 24/04/2026 - 19:10
ancelotti, brasil, seleção
Esportes Convocação final para a Copa terá Museu do Amanhã como palco
sex, 24/04/2026 - 19:09
Ver mais seta para baixo