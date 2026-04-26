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Economia

Banco do Brasil lança conta digital para uso em Portugal

Ferramenta beneficia quem tem dupla cidadania ou negócios na Europa
Wellton Máximo – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 26/04/2026 - 10:10
Brasília
Lisboa, 23/10/2025 - Cidade de Lisboa. Foto: Prefeitura de Lisboa/Divulgação
© Prefeitura de Lisboa/Divulgação

Os clientes do Banco do Brasil podem abrir uma conta digital internacional em Portugal sem sair do Brasil. A novidade, chamada de Conta Digital do BB Portugal, pode ser acessada diretamente pelo aplicativo do banco ou até pelo WhatsApp (61 4004-0001).

Na prática, o serviço facilita a vida de quem precisa movimentar dinheiro no exterior, seja para morar, investir ou fazer negócios na Europa.

Como funciona a conta internacional

A nova conta é aberta de forma totalmente online. O cliente passa por etapas de segurança semelhantes às de abertura de contas no Brasil, como:

  • validação de dados pessoais;
  • biometria facial;
  • envio de documentos;
  • assinatura digital do contrato.

Tudo isso segue regras exigidas pela legislação europeia. Depois de aberta, a conta permite movimentar dinheiro em diferentes moedas, principalmente euro e dólar.

O que o cliente pode fazer

Com a conta internacional, será possível:

  • fazer transferências dentro da Europa (via sistema SEPA);
  • enviar e receber dinheiro em várias moedas;
  • investir em produtos no exterior;
  • usar cartão de débito em euro fora do Brasil.

Além disso, o cliente poderá acompanhar, em um único aplicativo, o dinheiro que tem no Brasil e no exterior, o que facilita o controle financeiro.

Para quem é a novidade

Neste primeiro momento, a conta está disponível apenas para clientes de alta renda do banco, como os segmentos Private e Estilo. Em breve, a Conta Digital do BB Portugal também estará disponível para não clientes do BB no Brasil.

O público-alvo inclui pessoas que:

  • têm dupla cidadania;
  • moram ou pretendem morar na Europa;
  • possuem negócios fora do país;
  • querem diversificar investimentos em moeda estrangeira.

Segundo o banco, a expectativa é ampliar o serviço futuramente para mais clientes.

Atendimento e suporte

Um dos diferenciais da conta é o suporte de um gerente, que ajuda o cliente a administrar os recursos e investimentos fora do país.

De acordo com o vice-presidente do banco, Francisco Lassalvia, a iniciativa reforça a estratégia internacional da instituição e atende à crescente demanda de brasileiros com interesses no exterior.

Presença em Portugal

O Banco do Brasil atua em Portugal desde 1972, por meio de sua subsidiária europeia. O país é considerado estratégico por concentrar uma grande comunidade brasileira e manter forte relação econômica com o Brasil.

Com a nova conta digital, o banco amplia sua atuação internacional e oferece uma alternativa mais simples para quem precisa acessar serviços financeiros fora do país, sem a burocracia tradicional de abrir conta no exterior presencialmente.

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Edição:
Vinicius Lisboa
banco do brasil conta digital Portugal europa
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