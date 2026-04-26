Banco do Brasil lança conta digital para uso em Portugal

Ferramenta beneficia quem tem dupla cidadania ou negócios na Europa

Os clientes do Banco do Brasil podem abrir uma conta digital internacional em Portugal sem sair do Brasil. A novidade, chamada de Conta Digital do BB Portugal, pode ser acessada diretamente pelo aplicativo do banco ou até pelo WhatsApp (61 4004-0001).

Na prática, o serviço facilita a vida de quem precisa movimentar dinheiro no exterior, seja para morar, investir ou fazer negócios na Europa.

Como funciona a conta internacional

A nova conta é aberta de forma totalmente online. O cliente passa por etapas de segurança semelhantes às de abertura de contas no Brasil, como:

validação de dados pessoais;

biometria facial;

envio de documentos;

assinatura digital do contrato.

Tudo isso segue regras exigidas pela legislação europeia. Depois de aberta, a conta permite movimentar dinheiro em diferentes moedas, principalmente euro e dólar.

O que o cliente pode fazer

Com a conta internacional, será possível:

fazer transferências dentro da Europa (via sistema SEPA);

enviar e receber dinheiro em várias moedas;

investir em produtos no exterior;

usar cartão de débito em euro fora do Brasil.

Além disso, o cliente poderá acompanhar, em um único aplicativo, o dinheiro que tem no Brasil e no exterior, o que facilita o controle financeiro.

Para quem é a novidade

Neste primeiro momento, a conta está disponível apenas para clientes de alta renda do banco, como os segmentos Private e Estilo. Em breve, a Conta Digital do BB Portugal também estará disponível para não clientes do BB no Brasil.

O público-alvo inclui pessoas que:

têm dupla cidadania;

moram ou pretendem morar na Europa;

possuem negócios fora do país;

querem diversificar investimentos em moeda estrangeira.

Segundo o banco, a expectativa é ampliar o serviço futuramente para mais clientes.

Atendimento e suporte

Um dos diferenciais da conta é o suporte de um gerente, que ajuda o cliente a administrar os recursos e investimentos fora do país.

De acordo com o vice-presidente do banco, Francisco Lassalvia, a iniciativa reforça a estratégia internacional da instituição e atende à crescente demanda de brasileiros com interesses no exterior.

Presença em Portugal

O Banco do Brasil atua em Portugal desde 1972, por meio de sua subsidiária europeia. O país é considerado estratégico por concentrar uma grande comunidade brasileira e manter forte relação econômica com o Brasil.

Com a nova conta digital, o banco amplia sua atuação internacional e oferece uma alternativa mais simples para quem precisa acessar serviços financeiros fora do país, sem a burocracia tradicional de abrir conta no exterior presencialmente.