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Economia

Caixa e BB liberam abono salarial para nascidos em março e abril

Calendário de pagamento segue mês de nascimento
Wellton Máximo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 15/04/2026 - 09:30
Brasília
Dinheiro, Real Moeda brasileira
© José Cruz/Agência Brasil

Os trabalhadores nascidos em março e em abril que ganharam até R$ 2.766 com carteira assinada em 2024 recebem nesta quarta-feira (15) o abono salarial. Neste terceiro lote, serão liberados R$ 5,4 bilhões para cerca de 4,2 milhões de beneficiários.

O valor do benefício varia de R$ 136 a R$ 1.621, conforme a quantidade de meses trabalhados em 2024. 

O calendário segue de forma escalonada ao longo de 2026, de acordo com o mês de nascimento.

Do total de contemplados em fevereiro:

  •      3.826.355 são trabalhadores da iniciativa privada, inscritos no Programa de Integração Social (PIS), com pagamento feito pela Caixa Econômica Federal, somando cerca de R$ 4,8 bilhões;
  •      446.626 são servidores públicos, inscritos no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), pagos pelo Banco do Brasil, com total de cerca de R$ 600 milhões.

Tem direito ao benefício o trabalhador que:

  •      Está inscrito no Pis/Pasep há pelo menos cinco anos;
  •      Trabalhou com carteira assinada por no mínimo 30 dias em 2024;
  •      Recebeu remuneração média mensal de até R$ 2.766 no ano-base;
  •      Teve os dados corretamente informados pelo empregador no e-Social.

Instituído pela Lei nº 7.998/90, o abono salarial pode chegar até a um salário mínimo, proporcional ao período trabalhado. 

Os recursos vêm do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), com a habilitação feita pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

PIS

A Caixa Econômica Federal realiza o pagamento prioritariamente por:

  •      Crédito em conta corrente ou poupança da Caixa;
  •      Depósito em Poupança Social Digital, movimentada pelo aplicativo Caixa Tem.

Quem não tem conta pode sacar:

  •       Com Cartão Social e senha em lotéricas, caixas eletrônicos e correspondentes CAIXA Aqui;
  •       Nas agências, com documento oficial com foto;
  •       Sem cartão, por meio de biometria cadastrada.

Pasep

O Banco do Brasil faz o pagamento por:

  •       Crédito em conta bancária;
  •       Transferência via TED ou Pix;
  •       Saque presencial nas agências, para quem não é correntista e não possui chave Pix.

Os trabalhadores podem verificar informações sobre valor, data e habilitação pelos seguintes canais:

  •       Aplicativo Carteira de Trabalho Digital;
  •       Portal Gov.br;
  •       Telefone 158 (Ministério do Trabalho);
  •       Aplicativos Caixa Tem e Benefícios Sociais Caixa;
  •       Atendimento Caixa ao Cidadão: 0800-726-0207.

A expectativa é que, este ano, cerca de 22,2 milhões de trabalhadores recebam o abono salarial.

16/03/2026 - Arte abono salarial 2026. Foto: Arte/EBC
 Arte/EBC

 

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Edição:
Fernando Fraga
PIS Pasep abono salarial Caixa banco do brasil
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