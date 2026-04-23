logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Deputados do PSOL pedem à PGR anulação de venda de terras raras em GO

Mineradora em Minaçu foi comprada por empresta dos EUA
Luiz Cláudio Ferreira - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 23/04/2026 - 18:33
Brasília
Minaçu (GO), 23/04/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Mineradora Serra Verde. Foto: Mineradora Serra Verde/Divulgação
© Mineradora Serra Verde/Divulgação

Parlamentares do PSOL encaminharam à Procuradoria-Geral da República (PGR) uma representação contra o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), que pede a anulação da venda da mineradora Serra Verde, que fica em Minaçu (GO), para a empresa norte-americana USA Rare Earth (USAR).

O documento é assinado pelos deputados federais Sâmia Bomfim (SP), Glauber Braga (RJ) e Fernanda Melchionna (RS). Os três parlamentares requerem a apuração da operação e a adoção de medidas para o cancelamento imediato de todos os atos relacionados à essa negociação. Isso inclui acordos, pagamentos e contratos. 

A representação requer ainda instauração de inquérito civil e criminal em vista de observar os “fatos que possam configurar grave ameaça à soberania econômica do Brasil”. O documento também pede a análise da constitucionalidade dos procedimentos do governo de Goiás “que possam ter favorecido a exportação de terras raras, além da investigação da conduta de Caiado por possível extrapolação de competências constitucionais”, aponta o documento.

No documento, os deputados solicitam que a PGR avalie enviar ações no Supremo Tribunal Federal (STF) para declarar a nulidade dos atos relacionados à operação em vista de “possível invasão de competência da União em temas como mineração e relações internacionais”.

Terras Raras 

A compra da empresa brasileira Serra Verde, que atua com mineração de terras raras, foi anunciada no dia 20. A empresa USA Rare Earth (USAR), mineradora norte-americana, fez a negociação em um valor equivalente a cerca de US$ 2,8 bilhões. 

A empresa Serra Verde opera a mina de Pela Ema, em Minaçu (GO), a única de argilas iônicas ativa do Brasil, em produção desde 2024. É também a única produtora das quatro terras raras pesadas mais críticas e valiosas fora da Ásia: Disprosio (Dy), Térbio (Tb) e Ítrio (Y). Mais de 90% da extração de terras raras mundiais são realizadas na China. 

Os materiais são usados para fabricação de ímãs permanentes utilizados em veículos elétricos, turbinas eólicas, robôs, drones, aparelhos de ar-condicionado de alta eficiência, como nas áreas de semicondutores, defesa, nuclear e aeroespacial.

De acordo com a mineradora brasileira, o negócio possibilitará a criação da maior empresa global do ramo. A produção em Goiás está na fase 1, mas a pretensão é dobrar a capacidade até 2030.

A reportagem não conseguiu contato com a assessoria de imprensa do governo de Goiás para comentar a representação dos deputados. O espaço está aberto para posicionamento.

Relacionadas
Brasília (DF), 03/10/2025 - Impactos da exploração de lítio em MG. Foto: Gil Leonardi/Agência Minas
Brasil tem grande potencial para minerais críticos, aponta Ipea
São Bernardo do Campo (SP), 19/03/2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a cerimônia de entrega de título de Doutor Honoris Causa (in memoriam) a José “Pepe” Mujica, no Centro de Formação e Educação Permanente (Cenforpe). Na foto (da esquerda para a direita): Ministro da Educação, Camilo Santana; Reitor da Universidade Federal do ABC (UFABC), Dácio Roberto Matheus; Ex-Senadora e Ex-Vice Presidenta do Uruguai, Lucía Topolansky, viúva de Jose Pepe Mujica; Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva e o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Lula destaca importância de terras raras do Brasil para América do Sul
20.04.2026 – Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Declaração conjunta à imprensa. Palácio de Herrenhause, Alemanha. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Brasil e Alemanha firmam acordo sobre minerais críticos e terras raras
Edição:
Amanda Cieglinski
minerais críticos Terras raras PSOL MInaçu Caiado PGR stf
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 28/07/2025 - Polícia Militar de São Paulo. Foto: PMSP/Divulgação
Justiça PM que atirou e matou mulher em SP é suspensa da função
qui, 23/04/2026 - 19:41
seleção brasileira, tênis
Esportes Tênis: Brasil pega Canadá por vaga na elite da Billie Jean King Cup
qui, 23/04/2026 - 19:28
Dólar
Economia Dólar volta a R$ 5, e bolsa cai com tensão no Oriente Médio
qui, 23/04/2026 - 19:22
Brasília (DF), 23/04/2026 - Presidente dos Correios, Emmanoel Rondon, fala durante entrevista sobre resultados dos 100 dias do plano de reestruturação da empresa. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Economia Prejuízo dos Correios chega a R$ 8,5 bilhões em 2025
qui, 23/04/2026 - 18:48
jogos de los angeles
Esportes Jogos de Los Angeles vendem 4 milhões de ingressos no primeiro lote
qui, 23/04/2026 - 18:45
Itaguaí (RJ), 22/04/2026 - Foram apreendidos 100 toneladas de coque siderúrgico acondicionadas de forma irregular. Trata-se de um combustível sólido, derivado industrial do carvão mineral, utilizado em usinas siderúrgicas altamente inflamável e poluente. Foto: SUBPAN/Divulgação
Meio Ambiente Fiscais apreendem 100 toneladas de combustível industrial em Itaguaí
qui, 23/04/2026 - 18:44
Ver mais seta para baixo