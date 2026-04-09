logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Dólar cai a R$ 5,06, e bolsa bate recorde com alívio no Oriente Médio

Moeda estadunidense fechou no menor valor em dois anos
Wellton Máximo – Repórter da Agência Brasil*
Publicado em 09/04/2026 - 19:41
Brasília
Dólar
© Valter Campanato/Agência Brasil

O dólar caiu ao menor nível em dois anos, e a bolsa de valores renovou máximas históricas nesta quinta-feira (9), num dia marcado pelo alívio das tensões no Oriente Médio e maior apetite global por risco, diante de sinais de diálogo envolvendo Israel e Líbano.

O movimento foi impulsionado por expectativas de avanço diplomático na região, o que reduziu prêmios de risco e favoreceu ativos de países emergentes, como o Brasil.

Moeda

O dólar à vista encerrou o dia em queda de R$ 0,04 (-0,77%), cotado a R$ 5,063, no menor valor desde exatamente dois anos, em 9 abril de 2024. Por volta das 14h40, a moeda chegou à mínima de R$ 5,05.

A desvalorização ocorreu em linha com o enfraquecimento global da divisa estadunidense e a melhora no cenário externo, com investidores reagindo a sinais de distensão geopolítica.

Entre os fatores que contribuíram para o alívio, estão relatos de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria pedido a Israel a redução de ataques ao Líbano, além da indicação de que o governo israelense pretende iniciar negociações.

No ano, o dólar acumula queda de 7,75% frente ao real.

Bolsa em alta

O Ibovespa acompanhou o cenário externo positivo e atingiu, pela primeira vez, o patamar dos 195 mil pontos. O índice fechou em alta de 1,52%, aos 195.129 pontos, renovando recorde.

Foi o oitavo avanço consecutivo da bolsa brasileira e o 15º fechamento histórico em 2026. O movimento foi sustentado pela entrada de capital estrangeiro e pela valorização de ações de grandes empresas, incluindo petroleiras e bancos.

No acumulado de abril, o índice sobe mais de 4%, enquanto no ano já avança acima de 21%.

Petróleo oscila

Os preços do petróleo registraram alta moderada, mas perderam força ao longo da sessão diante de sinais de possível avanço nas negociações entre Israel e Líbano.

O barril do tipo Brent, referência para as negociações internacionais, fechou em alta de 1,23%, a US$ 95,92. O barril do tipo WTI, do Texas, subiu 3,66%, para US$ 97,87.

Apesar da recuperação parcial, os preços seguem influenciados pela expectativa de redução das tensões na região, especialmente em torno do Estreito de Ormuz, rota estratégica para o transporte global de petróleo.

*Com informações da Reuters

Relacionadas
A drone view of supporters of Iraqi Shi'ite cleric Muqtada al-Sadr taking part in a peaceful protest against U.S. and Israeli actions in the region, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Basra, Iraq, April 4, 2026. REUTERS/Mohammed Aty
Multidões no Irã marcam 40º dia da morte do líder Supremo Khamenei
Palácio do Itamaraty na Esplanada dos Ministérios
Brasil condena agressão de Israel contra Líbano em meio a cessar-fogo
Fumaça em Dhayra, no Líbano 11/10/2023 Reuters/Mohamed Azakir/Proibida reprodução
Hezbollah volta a atacar Israel após violação do cessar-fogo no Líbano
Edição:
Juliana Andrade
Dólar Bolsa de Valores B3 Ibovespa Conflito no Oriente Médio
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Presidente russo Vladimir Putin em Moscou 18/3/2025 Reuters/Maxim Shemetov/Proibida reprodução
Internacional Putin anuncia cessar-fogo na Páscoa ortodoxa
qui, 09/04/2026 - 20:19
Brasília (DF), 09/04/2026- Marcha de indígenas de todo país que participam do Acampamento Terra Livre - ATL 2026. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Meio Ambiente Indígenas levam a Itamaraty proposta de áreas livres de petróleo e gás
qui, 09/04/2026 - 20:15
Brasília (DF), 03/11/2023, Prédio do Conselho Nacional de Justiça. Fechada do CNJ. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Justiça CNJ e CNMP aprovam novos penduricalhos para juízes e membros do MP
qui, 09/04/2026 - 19:56
Rio de Janeiro (RJ), 09/04/2026 – O Ministro Mauro Vieira preside a cerimônia de abertura da IX Reunião Ministerial da ZOPACAS, no Rio de Janeiro. Foto: Carlos Cruz/MRE.
Internacional Países do Atlântico Sul defendem região livre de guerra e arma nuclear
qui, 09/04/2026 - 19:56
Dólar
Economia Dólar cai a R$ 5,06, e bolsa bate recorde com alívio no Oriente Médio
qui, 09/04/2026 - 19:41
Ipojuca (PE) 01/11/2024 – A unidade U-93 de abatimento de emissões de gases SNOX da Refinaria Abreu e Lima (RNEST), da Petrobras, transforma óxido de enxofre e óxido de nitrogênio em ácido sulfúrico, a ser comercializado. A estrutura será a primeira do tipo a funcionar nas Américas, terceira no mundo. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Petrobras devolverá diferença de preço de leilão de gás
qui, 09/04/2026 - 19:20
Ver mais seta para baixo