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Economia

Dólar fecha abaixo de R$ 5 e mercado aguarda fim da guerra

Moeda norte-americana encerrou cotada a R$ 4,99
Agência Brasil*
Publicado em 16/04/2026 - 20:51
Brasília
Dólar
© Valter Campanato/Agência Brasil
Reuters

O dólar fechou esta quinta-feira (26) estável em um dia de espera pelo desfecho do conflito no Oriente Médio.  

O dólar à vista encerrou com variação positiva de 0,01%, cotado aos R$4,9934.  No ano, a divisa acumula baixa de 9,03% ante o real. 

No exterior, a moeda norte-americana "tinha sinais mistos ante outras divisas de países emergentes", segundo a agência Reuters. 

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, nesta quinta-feira (16), que costurou um acordo de cessar-fogo entre Líbano e Israel de dez dias a partir da noite de hoje.

A trégua era uma das exigências do Irã para continuidade das negociações com os EUA.

* Com informações da Reuters

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