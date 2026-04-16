Dólar fecha abaixo de R$ 5 e mercado aguarda fim da guerra

O dólar fechou esta quinta-feira (26) estável em um dia de espera pelo desfecho do conflito no Oriente Médio.

O dólar à vista encerrou com variação positiva de 0,01%, cotado aos R$4,9934. No ano, a divisa acumula baixa de 9,03% ante o real.

No exterior, a moeda norte-americana "tinha sinais mistos ante outras divisas de países emergentes", segundo a agência Reuters.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, nesta quinta-feira (16), que costurou um acordo de cessar-fogo entre Líbano e Israel de dez dias a partir da noite de hoje.

A trégua era uma das exigências do Irã para continuidade das negociações com os EUA.

* Com informações da Reuters