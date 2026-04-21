Dólar fecha perto da estabilidade com EUA e Irã no foco das atenções

Em uma sessão marcada pela baixa liquidez, o dólar oscilou em margens estreitas ante o real e fechou a segunda-feira perto da estabilidade, com os investidores atentos à possibilidade de uma nova rodada de negociações entre EUA e Irã.

O dólar à vista fechou o dia em leve baixa de 0,19%, aos R$4,9742. No ano, a divisa passou a acumular queda de 9,38% ante o real.

Às 17h04, o dólar futuro para maio -- atualmente o mais líquido no mercado brasileiro -- cedia 0,11% na B3, aos R$4,9845.

Nesta segunda-feira entre o fim de semana e o feriado de Tiradentes no Brasil, o foco do mercado esteve mais uma vez voltado para o exterior, onde o cessar-fogo entre EUA e Irã está em xeque.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que representantes do país chegarão ao Paquistão na noite desta segunda-feira para uma nova rodada de negociações com o Irã. Ao mesmo tempo, ameaçou atacar usinas de energia e pontes iranianas se Teerã não aceitar um acordo para dar fim à guerra.

O Irã rejeitou o ultimato de Trump e declarou sua ausência na segunda rodada de negociações, além de voltar a fechar o tráfego de navios no Estreito de Ormuz, por onde circulam 20% do petróleo mundial. Na terça-feira termina o prazo de cessar-fogo entre EUA e Irã.

Em comunicado, o Irã também acusou os EUA de “contínuas violações do cessar-fogo” e disse que isso é um obstáculo para o processo diplomático.

Nas idas e vindas de EUA e Irã, o dólar sustentava perdas firmes ante outras moedas fortes, como o euro e a libra, mas exibia no fim da tarde sinais mistos ante moedas de países emergentes. A moeda norte-americana subia ante a rupia indiana e o peso chileno, mas caía ante o peso colombiano e o peso mexicano.

No Brasil, o fato de terça-feira ser feriado reduziu a liquidez no mercado cambial. Sem a garantia de que haja um acordo para dar fim à guerra, as cotações pouco se movimentaram.

Após marcar a cotação máxima intradia de R$4,9926 (+0,18%) às 11h51, o dólar à vista cedeu à mínima de R$4,9711 (-0,25%) às 15h23. Da máxima para a mínima, a oscilação foi de apenas -0,43%.

No fim da manhã, o Banco Central vendeu 50.000 contratos de swap cambial tradicional para rolagem do vencimento de 4 de maio.

Às 17h10, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,40%, a 98,057.

* Edição de Alexandre Caverni e Isabel Versiani

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