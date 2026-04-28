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Economia

Embraer registra aumento de 22% em pedidos no primeiro trimestre

Resultado foi alavancado pelo aumento de 50% na aviação comercial
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 27/04/2026 - 21:40
São Paulo
28/02/2018. REUTERS/Roosevelt Cassio
© REUTERS/Roosevelt Cassio/Proibida reprodução

A Embraer divulgou nesta segunda-feira (27) sua carteira de pedidos consolidada no trimestre, indicando crescimento de 22% em relação ao primeiro trimestre de 2025. O resultado positivo foi alavancado pelo aumento de pedidos na aviação comercial, com 50% de aumento e uma carteira de pedidos de 15 bilhões de dólares. 

A carteira de pedidos da Embraer alcançou US$ 32,1 bilhões no primeiro trimestre de 2026, sexto recorde histórico da companhia.

A empresa entregou 44 aeronaves no período, considerando todas as unidades de negócios. O resultado é um aumento de 47% em relação às 30 entregas no primeiro trimestre de 2025 e totaliza 16% das entregas previstas para o ano de 2026. A estimativa para o ano é entre 240 e 255 aeronaves entregues para Aviação Executiva e Aviação Comercial combinadas. 

O destaque foi para as vendas de Aviação Comercial para a Europa, com a aquisição pela aérea finlandesa Finnair de um pedido de até 46 aeronaves E195‑E2, dos quais 18 para esse trimestre, incluindo encomendas firmes, opções e direitos de compra.

A empresa divulgou, ainda, que as aeronaves da família Phenom 300 foram reconhecidas como o jato leve mais vendido do mundo pelo 14º ano consecutivo.

O segmento de Serviços & Suporte atingiu nível recorde, com valores na casa de US$5,1 bilhões e registro de crescimento de 11% em relação ao ano anterior.

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Edição:
Sabrina Craide
Embraer aviação
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