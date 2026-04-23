logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Empresas aéreas terão linha de crédito para enfrentar alta de custos

Financiamento para capital de giro foi aprovado pelo CMN 
Wellton Máximo – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 23/04/2026 - 20:41
Brasília
Avião da LATAM Airlines, anteriormente TAM Linhas Aéreas, aterriza no Aeroporto de Congonhas.
© Rovena Rosa/Agência Brasil

As companhias aéreas ganharam uma nova ferramenta para lidar com o aumento recente de custos, especialmente com combustíveis. O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou nesta quinta-feira (23) uma nova linha de crédito para ajudar as empresas do setor.

A iniciativa permite que empresas de transporte aéreo doméstico peguem empréstimos para capital de giro, dinheiro para manter as operações do dia a dia, como pagamento de fornecedores, salários e despesas imediatas.

De onde vem o dinheiro

Os recursos virão do Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC), um fundo público voltado ao desenvolvimento do setor aéreo.

Na prática, o dinheiro será emprestado às empresas por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ou por bancos autorizados pela instituição.

Como vai funcionar

A linha de crédito tem regras específicas:

  • Prazo total: até 5 anos para pagamento;
  • Carência: até 1 ano sem pagar o valor principal;
  • Custo básico: 4% ao ano, mais taxas dos bancos.

Segundo o Ministério da Fazenda, esse modelo dá um fôlego financeiro às empresas, permitindo que enfrentem dificuldades no curto prazo antes de começar a quitar a dívida.

Governo não assume risco

Esses empréstimos não terão garantia do governo. Se a empresa não pagar, o prejuízo é do banco. As instituições financeiras serão responsáveis por analisar o risco antes de conceder o crédito.

Além disso, por se tratar de linha de uma operação financeira, não há impacto direto nas contas públicas.

Por que medida foi criada

O setor aéreo tem sido pressionado pelo aumento dos custos operacionais, principalmente com combustível, um dos principais gastos das companhias.

Com isso, as empresas enfrentam dificuldades de caixa no curto prazo.

A nova linha de crédito busca:

  • Evitar cancelamentos de voos;
  • Manter a oferta de transporte aéreo no país;
  • Reduzir a necessidade de repassar aumentos de custos para as passagens.

O que muda para o passageiro

A medida não reduz diretamente o preço das passagens, mas tenta evitar aumentos imediatos. Ao dar acesso a crédito mais barato, o governo espera que as empresas não precisem elevar preços rapidamente para cobrir os custos.

A nova regra entra em vigor imediatamente após a publicação. Presidido pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, o CMN também é composto pelo presidente do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo, e pelo ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti.

Relacionadas
Movimentação de aviões comerciais no aeroporto de Brasília.
Aéreas preveem “consequências severas” com reajuste do querosene
Brasília (DF), 06/04/2026 - Tomé Monteiro da Franca, novo ministro de Portos e Aeroportos. Foto: Vosmar Rosa/MPor
Governo prepara medidas para amenizar reajuste do querosene de aviação
Edição:
Sabrina Craide
Empresas aéreas CMN aviação civil linha de crédito
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Apostadores fazem fila em casa lotérica. A Caixa Econômica Federal sorteia hoje (08) as seis dezenas do concurso 2.149 da Mega-Sena acumulada, que deve pagar um prêmio de R$ 170 milhões.
Geral Mega-Sena acumulada vai sortear R$ 100 milhões no próximo sábado
qui, 23/04/2026 - 21:30
09/04/2026 - Browser e app da página do MEC LIVROS. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Educação MEC Livros terá acervo ampliado para 25 mil obras
qui, 23/04/2026 - 21:28
04/03/2026 - A Polícia Federal lamenta informar que Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, um dos presos na Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quarta-feira (4/3), atentou contra a própria vida, enquanto se encontrava sob custódia da instituição na Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais. Foto: PM MG/Divulgação
Justiça PF conclui inquérito que apurou morte de Sicário, aliado de Vorcaro
qui, 23/04/2026 - 21:24
Avião da LATAM Airlines, anteriormente TAM Linhas Aéreas, aterriza no Aeroporto de Congonhas.
Economia Empresas aéreas terão linha de crédito para enfrentar alta de custos
qui, 23/04/2026 - 20:41
Dinheiro, Real Moeda brasileira Foto: José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
Economia CMN endurece regras para bancos captarem recursos com garantia do FGC
qui, 23/04/2026 - 20:34
animais, pasto, gado
Justiça STF mantém lei que limita compra de terras por empresas estrangeiras
qui, 23/04/2026 - 20:20
Ver mais seta para baixo