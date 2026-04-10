logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Fundo oferece R$ 15 bi por ativos do BRB ligados ao Master, diz GDF

Governadora fez anúncio oficial, mas não deu detalhes sobre proposta
Wellton Máximo – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 10/04/2026 - 18:20
Brasília
Brasília (DF), 19/11/2025 – Fachada do prédio do banco de Brasília (BRB). Em março de 2025, o conselho do Banco BRB aprovou a compra de 58% do capital do Banco Master, valor estimado em R$ 2 bilhões. O acordo previa que o BRB, uma sociedade de capital e controlada majoritariamente pelo Governo do Distrito Federal (GDF) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, anunciou nesta sexta-feira (10) que um fundo de investimentos apresentou proposta de R$ 15 bilhões para adquirir parte dos ativos do Banco Master que foram incorporados pelo Banco de Brasília (BRB), em meio à crise enfrentada pela instituição.

Segundo o governo local, a operação ainda depende de aval técnico e regulatório do Banco Central (BC). Em nota, o governo do Distrito Federal (GDF) afirmou que a negociação não envolve uso de recursos públicos nem compromete o caixa do banco, destacando que o processo "busca preservar os interesses do DF".

"A governadora Celina Leão destaca que o interesse de investidores qualificados reforça a credibilidade do Banco de Brasília", ressalta a nota do GDF.

A proposta ocorre em meio a uma crise de confiança do banco estatal, devido aos prejuízos decorrentes da compra bilionária de carteiras de crédito e ativos de baixa liquidez negociados pelo Banco Master. 

A Polícia Federal investiga suspeitas de fraude na compra de cerca de R$ 12,2 bilhões em créditos do banco. Celina era vice-governadora do DF na época da negociação. Ela assumiu o comando do Executivo no último dia 30, após Ibaneis Rocha deixar o governo para concorrer ao Senado nas eleições de outubro.

O BRB chegou a tentar comprar o Master, mas o negócio foi impedido pelo Banco Central. Em seguida, o BC liquidou o Master e encaminhou as suspeitas de fraudes no sistema financeiro à Polícia Federal.

Estrutura da proposta

De acordo com o GDF, o plano apresentado pelos investidores prevê R$ 4 bilhões em pagamento à vista ao BRB e R$ 11 bilhões por meio de instrumentos financeiros atrelados aos ativos negociados.

Os detalhes desses instrumentos, no entanto, não foram divulgados.

Apesar do anúncio pelo governo, alguns pontos relevantes permanecem em aberto. Não foram informados:

  • quais investidores compõem o fundo proponente;
  • quais ativos específicos estão incluídos na negociação;
  • se há desconto em relação ao valor total estimado dos ativos;
  • como será estruturado o pagamento dos R$ 11 bilhões restantes;
  • se há necessidade de aprovação pela Câmara Legislativa do DF.

Crise no BRB

A venda dos ativos ocorre após a aquisição, pelo BRB, de carteiras do Banco Master, operação que resultou em forte deterioração patrimonial. Segundo o banco, será necessário provisionar (reservar) cerca de R$ 8,8 bilhões. No entanto, uma auditoria forense independente apontou a necessidade de R$ 13 bilhões.

A própria instituição financeira informou que os ativos adquiridos do Master considerados saudáveis estão avaliados em R$ 21,9 bilhões.

Próximos passos

A proposta será encaminhada formalmente ao Banco Central (BC), responsável por analisar a viabilidade da operação. Nos últimos dias, a governadora e o presidente do BRB, Nelson Antônio de Souza, se reuniram com investidores e autoridades do setor financeiro em São Paulo.

Na manhã de quinta-feira (9), Celina encontrou-se com o presidente do BC, Gabriel Galípolo, para apresentar o plano de recuperação do banco. A governadora não deu detalhes do encontro, apenas informou que a reunião foi técnica e institucional.

Relacionadas
Brasília (DF), 07.08.2024 - Governador do DF Ibaneis Rocha durante evento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) da 18ª edição da Jornada Lei Maria da Penha. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Ex-governador do DF não comparece à CPMI do Crime Organizado
Brasília (DF), 19/11/2025 – Fachada do prédio do banco de Brasília (BRB). Em março de 2025, o conselho do Banco BRB aprovou a compra de 58% do capital do Banco Master, valor estimado em R$ 2 bilhões. O acordo previa que o BRB, uma sociedade de capital e controlada majoritariamente pelo Governo do Distrito Federal (GDF) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Justiça proíbe venda de área ambiental no DF para salvar BRB
Edição:
Amanda Cieglinski
Banco Master BRB Ibaneis Rocha Celina Leão GDF
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 23/01/2026 - Fachada de agência do Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência). Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Justiça MPRJ entra na Justiça para recuperar R$ 1 bilhão do Rioprevidência
sex, 10/04/2026 - 19:09
JUBs Futebol 2026, futebol de mesa
Esportes Esporte Universitário leva mensagem de paz em meio a conflitos globais
sex, 10/04/2026 - 19:01
UnB foi a primeira universidade federal a adotar sistema de cotas raciais Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Direitos Humanos Estudo recomenda ampliação de políticas afirmativas em SC
sex, 10/04/2026 - 18:28
September 2, 2018, New York, New York, USA: Afrika Bambaataa, a pioneer of hip-hop, died at age 67 from complications of cancer in the early hours of April 9, 2026. Archive photo from September 2, 2018, during BR Day (Brazilian music festival) held in New York City, United States. (Credit Image: © Vanessa Carvalho/ZUMA Press Wire)
Cultura Morre Afrika Bambaataa, pioneiro do hip-hop e da cultura negra mundial
sex, 10/04/2026 - 18:25
Brasília (DF), 19/11/2025 – Fachada do prédio do banco de Brasília (BRB). Em março de 2025, o conselho do Banco BRB aprovou a compra de 58% do capital do Banco Master, valor estimado em R$ 2 bilhões. O acordo previa que o BRB, uma sociedade de capital e controlada majoritariamente pelo Governo do Distrito Federal (GDF) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Economia Fundo oferece R$ 15 bi por ativos do BRB ligados ao Master, diz GDF
sex, 10/04/2026 - 18:20
Tennis - ATP Masters 1000 - Monte Carlo Masters - Monte Carlo Country Club, Roquebrune-Cap-Martin, France - April 10, 2026 Brazil's Joao Fonseca reacts during his quarter final match against Germany's Alexander Zverev REUTERS/Manon Cruz
Esportes João Fonseca cai nas quartas de Mônaco para Zverev, número 3 do mundo
sex, 10/04/2026 - 18:00
Ver mais seta para baixo