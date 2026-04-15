logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Garantia-Safra: veja lista dos que receberão pagamento em abril

Agricultores familiares de 10 estados serão beneficiados
Agência Brasil
Publicado em 15/04/2026 - 08:55
Brasília
Brasília-DF, 10.11.2023, A Diversas frutas, legumes e verduras que são vendidos diariamente na Centrais de Abastecimento do Distrito Federal, a CEASA-DF. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O governo federal divulga nesta quarta-feira (15) a lista dos municípios cujos agricultores receberão, neste mês de abril, parcela do programa Garantia-Safra 2024-2025. A norma entra em vigor nesta quinta-feira (16).

Portaria publicada no Diário Oficial da União inclui agricultores familiares dos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Minhas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Veja aqui a lista completa.

O benefício, de R$ 1,2 mil, ocorrerá em parcela única. O pagamento começa ainda em abril e ocorre na mesma data do calendário do Bolsa Família.

Benefício

O Garantia-Safra é um programa de seguro destinado a pequenos agricultores com renda de até 1,5 salário-mínimo, que cultivam feijão, milho ou mandioca em áreas de 0,6 a 5 hectares e com o Cadastro da Agricultura Familiar (CAF) ativo e atualizado.

O pagamento é feito aos agricultores com perda comprovada de pelo menos 40% a 50% da produção, em razão do fenômeno da estiagem ou do excesso hídrico e que aderiram ao programa.

O benefício pode ser solicitado via aplicativo CAIXA Tem, lotéricas ou agências da Caixa.

Os agricultores com alguma pendência ou imprecisões cadastrais têm até 30 dias para regularizar a situação e, posteriormente, receber o benefício. A consulta pode ser feita no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA).

O Garantia-Safra é vinculado ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), com a finalidade de assegurar condições mínimas de sobrevivência aos agricultores familiares cujas produções sejam sistematicamente afetadas por perdas decorrentes de estiagem ou excesso hídrico.
 

Relacionadas
Brazlândia (DF) - O paulista João Fukushi aprendeu com o pai os segredos da plantação do morango e se aventurou no Centro-Oeste a produzir a fruta (Valter Campanato/Agência Brasil)
Agricultores com perda de produção começam a receber o Garantia-Safra
lavoura agricultura familiar
Agricultores familiares do Amazonas são incluídos no Garantia-Safra
lavoura agricultura familiar
Ministério paga Garantia-Safra a 25 mil agricultores familiares
Edição:
Talita Cavalcante
Garantia-Safra Agricultura Familiar MDA
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Supermercado
Economia Vendas do varejo avançam 0,6% e atingem novo recorde em fevereiro
qua, 15/04/2026 - 09:57
Brasília (DF) - 05/09/2023 - Vista da Esplanada dos Ministérios preparada para receber o desfile de 7 de setembro Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Economia Emendas parlamentares e juros da dívida apertam investimentos públicos
qua, 15/04/2026 - 09:46
Moïse Kabagambe
Geral Terceiro réu por morte de congolês Moïse Kabagambe vai a julgamento
qua, 15/04/2026 - 09:35
Dinheiro, Real Moeda brasileira
Economia Caixa e BB liberam abono salarial para nascidos em março e abril
qua, 15/04/2026 - 09:30
Fluminense, São Paulo, brasileiro
Esportes Rádio Nacional transmite Fluminense e Independiente Rivadavia
qua, 15/04/2026 - 09:30
Brasília (DF), 15/04/2026 - Detalhe do gelo na mão do gestor da fábrica Gelo Caboclo, Demétrio Júnior. DProjeto da FAS, o Gelo Caboclo - que instala fábricas de gelo movidas a energia solar na RDS Rio Negro. Foto: Fabíola Sinimbu/Agência Brasil
Meio Ambiente Energia solar viabiliza fábrica de gelo em comunidade ribeirinha
qua, 15/04/2026 - 09:02
Ver mais seta para baixo