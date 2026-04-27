logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Governo federal anuncia recursos para o Pronaf Mais Leite

Crédito beneficiará mais de 40 mil produtores familiares
Flávia Albuquerque - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 27/04/2026 - 15:27
São Paulo
27-04-2026 Vice Presidente da República Geraldo Alckmin durante Cerimônia de Entrega para Agricultura Familiar e Apresentação da Estratégia de Desenvolvimento da Produção de Leite em Andradina SP. Foto : Cadu Gomes/VPR
© Cadu Gomes/VPR

O governo federal anunciou, nesta segunda-feira (27), em Andradina, no interior de São Paulo, a destinação de R$ 450 milhões em crédito rural subsidiado para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar Mais Leite (Pronaf Mais Leite). 

O programa é uma linha de crédito especial do governo federal focado no aumento da produtividade da pecuária leiteira familiar. O objetivo é financiar o melhoramento genético, com foco na transferência de embriões, além de infraestrutura, ordenhadeiras e tanques de resfriamento, visando aumentar a produção por animal.

A previsão é a de financiar até 300 mil embriões e elevar a produção de leite por animal com potencial de 3 a 8 litros por dia para 15 a 30 litros por dia. 

Devem ser beneficiados cerca de 40 mil produtores familiares que poderão utilizar o recurso para comprar matrizes de alto valor genético, sêmen, óvulos e embriões, serviços de inseminação e FIV (Fertilização in Vitro), ordenhadeiras e tanques de resfriamento, além de investir no manejo, alimentação e infraestrutura produtiva.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Para acessar o crédito, o produtor precisa ter o Cadastro da Agricultura Familiar (CAF) ativo, procurar os agentes financeiros Banco do Brasil, Sicredi, Cresol, Sicoob e Banrisul e apresentar um projeto técnico que demonstre a viabilidade do investimento. 

O programa também inclui apoio da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater) para orientar os produtores. 

Foram disponibilizadas linhas de crédito para as cooperativas da agricultura familiar com taxas de juros de 3% ao ano, e para as demais cooperativas de leite do país, por meio do Programa Renovagro, com juros de 8,5% ao ano.

“No país são 1,150 milhão de famílias que vivem da produção de leite no Brasil. Dessas, 950 mil são famílias da agricultura familiar. O leite é uma cadeia que é constituída majoritariamente nas pequenas propriedades, nos assentamentos da reforma agrária, nas propriedades da agricultura familiar. São eles que garantem a produção de leite que se transforma na diversidade de produtos que alimenta e leva nutrição”, disse a ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiaveli.

A ministra também anunciou a destinação de R$ 15 milhões para a construção da primeira fábrica de leite em pó de cooperados no estado de São Paulo, que também aumentará a produção e a renda para os produtores, e a disponibilização de R$ 28 milhões para a assistência técnica e extensão rural dos produtores com o objetivo de impulsionar a produção de leite. 

“Além disso, no Programa Terra da Gente mais duas áreas serão desapropriadas pelo governo para o Sítio Boa Vista, em Americana, interior de São Paulo, e a Fazenda Caraúbas, em Santa Quitéria, no Ceará”, anunciou.

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, destacou a importância da agroindústria e do cooperativismo como agregadores de valor. 

“Temos que ter a agroindústria, pegar o produto da terra e fazer manufatura. Aqui ficam duas lições sobre a importância do associativismo: quando a gente sonha sozinho é só um sonho, mas quando a gente sonha junto é o início de uma nova realidade. A outra é o cooperativismo, quanto mais abelha mais mel”, disse Alckmin.

Relacionadas
GAdo leiteiro
CMN libera linha de capital de giro a cooperativas de leite no Pronaf
Brasília (DF) 20/01/2026 - O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, participa do programa Bom Dia, Ministro. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Acordo Mercosul-UE beneficiará agricultura familiar, diz ministro
Atracação de navios no Caís do Porto do Rio de Janeiro, guindaste, container.
Mapa monitora insumos para reduzir impactos da guerra na agricultura
Edição:
Fernando Fraga
Geraldo Alckmin Pronaf Mais Leite Agricultura Familiar Cooperativa Fernanda Machiaveli
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Moradores de comunidades ribeirinhas do arquipélago de Marajó se aproximam do Navio Auxiliar Pará.
Saúde Projeto leva tratamento gratuito a doenças negligenciadas no Amazonas
seg, 27/04/2026 - 18:10
Rio de Janeiro (RJ), 08/08/2023 - Detalhes da gravação do programa Cine Resenha, no estúdio da TV Brasil. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Cultura Programa Brasil Digital fortalece expansão da RNCP
seg, 27/04/2026 - 18:09
Dinheiro, Real Moeda brasileira
Economia Dívida Pública Federal cai 2,34% em março e volta aos R$ 8,6 trilhões
seg, 27/04/2026 - 17:56
Wanderley Pereira é ouro nos 80 kg da etapa de abertura da Copa do Mundo de Boxe, em Foz do Iguaçu (PR), em 26/04/2026
Esportes Brasil domina etapa da Copa do Mundo de boxe com 4 ouros e 5 pratas
seg, 27/04/2026 - 17:50
São Paulo (SP) - FOTO DE ARQUIVO - Empresários que apoiaram a ditadura. Escravizados Partindo para o Trabalho na Roça, Rio de Janeiro, 1858. Foto: Victor Frond/Acervo Itaú Cultural
Direitos Humanos Maioria de empresários que apoiou ditadura vem de famílias escravistas
seg, 27/04/2026 - 17:45
Vacina contra chikungunya do Butantan começa a ser distribuída. Foto: Butantã/Divulgação
Saúde População de Dourados (MS) começa a receber vacina contra chikungunya
seg, 27/04/2026 - 17:42
Ver mais seta para baixo