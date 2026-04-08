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Economia

Guilherme Mello será o novo secretário-executivo do Planejamento

Débora Freire assume Secretaria de Política Econômica
Wellton Máximo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 08/04/2026 - 16:58
Brasília
Brasília (DF), 08/04/2026 foto feita em 11/11/2025 – Secretário de política econômica, Guilherme Mello, é o convidado do programa DR com Demori, na Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
© Lula Marques/ Agência Brasil.

O economista Guilherme Mello foi confirmado como novo secretário-executivo do Ministério do Planejamento e Orçamento, o segundo cargo mais importante da pasta. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (8) em nota conjunta com o Ministério da Fazenda.

Mello deixa o comando da Secretaria de Política Econômica da Fazenda para assumir o posto no Planejamento. Ele substituirá Gustavo Guimarães, que deixou o governo após mudanças na equipe provocadas pela saída da ministra Simone Tebet, que pretende disputar uma vaga no Senado.

Ligado ao ministro Fernando Haddad e integrante da equipe de transição do governo, Mello é considerado um dos principais formuladores da política econômica da atual gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo o governo, o economista teve papel relevante no fortalecimento do regime fiscal e na elaboração de projeções macroeconômicas, além de atuar na articulação institucional e no desenvolvimento de políticas públicas.

“No Ministério do Planejamento e Orçamento, a chegada de Mello à Secretaria-Executiva fortalecerá a integração entre planejamento, orçamento e política econômica, ampliando a coordenação da equipe econômica e a capacidade de formulação, monitoramento e avaliação de políticas pública”, destacou a nota conjunta.

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Substituição

Com a saída de Mello, a Secretaria de Política Econômica será comandada por Débora Freire, atual subsecretária de Política Fiscal. Ela será a primeira mulher a ocupar o cargo na história da pasta.

Segundo o governo, Débora tem trajetória reconhecida nas áreas de política fiscal, macroeconomia e distribuição de renda, e vem contribuindo para o debate sobre equilíbrio das contas públicas desde 2023.

Posse

A data de posse ainda não foi divulgada. No fim do ano passado, o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad chegou a afirmar que pretendia indicar Mello para uma diretoria do Banco Central (BC). A indicação, no entanto, não avançou.

Além do segundo cargo mais importante no Planejamento, Mello foi indicado para a presidência do Conselho de Administração da Petrobras, conforme anunciou a estatal na noite de terça-feira (7). Na petroleira, Mello substituirá Bruno Moretti, novo ministro do Planejamento e Orçamento.

As mudanças ocorrem em meio à reorganização da equipe econômica e à busca por maior integração entre as áreas responsáveis pelo planejamento e execução das políticas públicas.

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Edição:
Fernando Fraga
Guilherme Mello Ministério do Planejamento Secretaria de Política Econômica Equipe Econômica Débora Freire
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